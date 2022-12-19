23日(17:00～)に6時間超生放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022』では、『題名のない音楽会』とディズニーの名曲のコラボメドレーを届ける。
実写映画化が決定し話題となっている『リトル・マーメイド』の挿入歌「パート・オブ・ユア・ワールド」は、『題名のない音楽会』MC・石丸幹二のサックス演奏と、BiSHのアイナ・ジ・エンドの歌唱でコラボパフォーマンスする。そして『アラジン』の名曲「ホール・ニュー・ワールド」を、NHK朝の連続テレビ小説出演の前田公輝と声優の内田真礼がデュエット。さらに演奏では今年クラシックの名門レーベルからメジャーデビューしたフルート奏者のCocomiと、国際音楽コンクールで優勝したピアニスト・亀井聖矢が盛り上げる。
■出演予定アーティスト 50音順
- aiko 「果てしない二人」
- 石丸幹二×アイナ・ジ・エンド 「パート・オブ・ユア・ワールド」
- ウタ 「新時代(歌：Ado)」with ELEVENPLAY
- AKB48 「久しぶりのリップグロス」
- A.B.C-Z 「Za ABC〜5stars〜」「Vanilla」
- Aimer 「Deep down」「残響散歌」
- 小沢健二 「ラブリー(Remaster Short Edit)」
- Original Love & Ovall 「接吻(M.D.L. Version)」
- KAT-TUN 「CRYSTAL MOMENT」
- KARA 「ミスター」「WHEN I MOVE (Japanese Version)」
- 関ジャニ∞ 「喝采」
- Kis-My-Ft2 「Two as One」
- 清塚信也 視聴者が選ぶ“弾いてほしい 冬うた”
- KinKi Kids 「Kissからはじまるミステリー」「Amazing Love」
- King & Prince 「彩り」
- King Gnu 「Stardom」
- 工藤静香 「慟哭」
- 工藤静香×Cocomi 「糸」
- ゴスペラーズ×Little Glee Monster 「クリスマスキャロルの頃には」「クリスマス・イブ」
- 後藤真希 「ズルい女」
- ゴールデンボンバー 「女々しくて 2022流行語ver.」
- Saucy Dog 「シンデレラボーイ」
- 櫻坂46 「五月雨よ」
- THE RAMPAGE 「ROUND UP feat. MIYAVI」
- ジェジュン 「Danger Zone」「One Heart/ J-JUN with中島美嘉」
- GENERATIONS 「チカラノカギリ」
- ジャニーズWEST 「星の雨」
- Stray Kids 「CASE 143 -Japanese ver.-」
- SixTONES 「Good Luck!」
- Snow Man 「オレンジkiss」 「ブラザービート」
- Superfly 「愛をこめて花束を」「Presence」
- SEKAI NO OWARI 「Habit」
- Sexy Zone 「Trust Me, Trust You.」
- Tani Yuuki 「W/X/Y」
- DA PUMP 「Dream on the street」 「P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～」「U.S.A.」
- DISH// 「五明後日」
- 10-FEET 「第ゼロ感」
- Travis Japan 「JUST DANCE!」
- なにわ男子 「ハッピーサプライズ」
- NiziU 「Blue Moon」
- NEWS 「LOSER」
- 乃木坂46 「ここにはないもの」
- back number 「アイラブユー」 「クリスマスソング」
- PUFFY 「愛のしるしwith Hoodie fam」
- Perfume 「Spinning World」
- BiSH 「ZUTTO」
- 日向坂46 「月と星が踊るMidnight」
- 広瀬香美 「ロマンスの神様」
- FANTASTICS 「Choo Choo TRAIN」
- Hey! Say! JUMP 「Ultra Music Power」「恋をするんだ」
- 前田公輝×内田真礼×Cocomi 「ホール・ニュー・ワールド」
- マカロニえんぴつ 「ヤングアダルト」
- 三浦大知 「燦燦」
- Mrs. GREEN APPLE 「ダンスホール」
- Mirage Collective 「Mirage」
- 宮本浩次 「DESIRE -情熱-」
- milet 「Final Call」
- yama 「色彩」
- 優里 「クリスマスイブ」
- YUKI 「鳴り響く限り」
- ゆず 「ALWAYS with you」
- Little Glee Monster 「Join Us!」
- 緑黄色社会 「始まりの歌」