23日(17:00～)に6時間超生放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022』の出演アーティスト第2弾が9日に発表された。
今回は、デビュー25周年のKinKi Kids、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、今年デビューしたTravis Japanら今年を彩ったジャニーズグループ14組のほか、King Gnu、YUKIの出演が決定。YUKIは7年ぶりのSUPER LIVE出演となる。また、Mステならではの豪華メドレー企画として、「今年もっとも聴かれた80年代・90年代ヒットソングメドレー」として広瀬香美が「ロマンスの神様」を、16年ぶりにMステに登場する後藤真希は恩師・つんく♂のグループ・シャ乱Ｑの名曲「ズルい女」をカバー、そしてOriginal LoveはTikTokで大ヒットした「接吻」をMステで29年ぶりにパフォーマンス。さらにジェジュンは大ヒット映画『トップガン マーヴェリック』の主題歌「Danger Zone」を、宮本浩次は中森明菜の大ヒット曲「DESIRE -情熱-」のカバーを披露する。
■出演アーティスト第2弾 24組(五十音順)
- A.B.C-Z 「Za ABC〜5stars〜」「Vanilla」
- KAT-TUN 「CRYSTAL MOMENT」
- 関ジャニ∞ 「喝采」
- Kis-My-Ft2 「Two as One」
- KinKi Kids 「Kissからはじまるミステリー」「Amazing Love」
- King & Prince 「彩り」
- King Gnu 「Stardom」
- ジャニーズWEST 「星の雨」
- SixTONES 「Good Luck!」
- Snow Man 「オレンジkiss」「ブラザービート」
- Sexy Zone 「Trust Me, Trust You.」
- Travis Japan 「JUST DANCE!」
- なにわ男子 「ハッピーサプライズ」
- NEWS 「LOSER」
- Hey! Say! JUMP 「Ultra Music Power」「恋をするんだ」
- YUKI 「鳴り響く限り」
- Little Glee Monster 「Join Us!」
【メドレー企画】
- Original Love & Ovall 「接吻(M.D.L. Version)」
- ゴスペラーズ×Little Glee Monster 「クリスマスキャロルの頃には」「クリスマス・イブ」
- 後藤真希 「ズルい女」
- ジェジュン 「Danger Zone」「One Heart/ J-JUN with中島美嘉」
- DA PUMP 「Dream on the street」 「P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～」「U.S.A.」
- 広瀬香美 「ロマンスの神様」
- PUFFY 「愛のしるし with Hoodie fam」
- 宮本浩次 「DESIRE -情熱-」
■出演アーティスト第1弾 31組(五十音順)
- aiko 「果てしない二人」
- ウタ 「新時代(歌:Ado)」 with ELEVENPLAY」
- AKB48 「久しぶりのリップグロス」
- 小沢健二 「ラブリー(Remaster Short Edit)」
- KARA 「ミスター」
- 清塚信也 「視聴者が選ぶ“弾いてほしい 冬うた”」
- ゴールデンボンバー「女々しくて」
- Saucy Dog 「シンデレラボーイ」
- 櫻坂46 「五月雨よ」
- THE RAMPAGE 「ROUND UP feat. MIYAVI」
- GENERATIONS 「チカラノカギリ」
- Stray Kids 「CASE 143 -Japanese ver.-」
- Superfly 「愛をこめて花束を」 「Presence」
- SEKAI NO OWARI 「Habit」
- Tani Yuuki 「W/X/Y」
- DISH// 「五明後日」
- NiziU 「Blue Moon」
- 乃木坂46 「ここにはないもの」
- back number 「アイラブユー」 「クリスマスソング」
- Perfume 「Spinning World」
- BiSH 「ZUTTO」
- 日向坂46 「月と星が踊るMidnight」
- FANTASTICS 「Choo Choo TRAIN」
- マカロニえんぴつ 「ヤングアダルト」
- 三浦大知 「燦燦」
- Mrs. GREEN APPLE 「ダンスホール」
- milet 「Final Call」
- yama 「色彩」
- 優里 「クリスマスイブ」
- ゆず 「ALWAYS with you」
- 緑黄色社会 「始まりの歌」