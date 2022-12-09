23日(17:00～)に6時間超生放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022』の出演アーティスト第2弾が9日に発表された。

『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022』

今回は、デビュー25周年のKinKi Kids、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、今年デビューしたTravis Japanら今年を彩ったジャニーズグループ14組のほか、King Gnu、YUKIの出演が決定。YUKIは7年ぶりのSUPER LIVE出演となる。また、Mステならではの豪華メドレー企画として、「今年もっとも聴かれた80年代・90年代ヒットソングメドレー」として広瀬香美が「ロマンスの神様」を、16年ぶりにMステに登場する後藤真希は恩師・つんく♂のグループ・シャ乱Ｑの名曲「ズルい女」をカバー、そしてOriginal LoveはTikTokで大ヒットした「接吻」をMステで29年ぶりにパフォーマンス。さらにジェジュンは大ヒット映画『トップガン マーヴェリック』の主題歌「Danger Zone」を、宮本浩次は中森明菜の大ヒット曲「DESIRE -情熱-」のカバーを披露する。

■出演アーティスト第2弾 24組(五十音順)

  • A.B.C-Z　 「Za ABC〜5stars〜」「Vanilla」
  • KAT-TUN　 「CRYSTAL MOMENT」
  • 関ジャニ∞　 「喝采」
  • Kis-My-Ft2　 「Two as One」
  • KinKi Kids　 「Kissからはじまるミステリー」「Amazing Love」
  • King & Prince　 「彩り」
  • King Gnu　 「Stardom」
  • ジャニーズWEST　 「星の雨」
  • SixTONES　 「Good Luck!」
  • Snow Man　 「オレンジkiss」「ブラザービート」
  • Sexy Zone　 「Trust Me, Trust You.」
  • Travis Japan　 「JUST DANCE!」
  • なにわ男子　 「ハッピーサプライズ」
  • NEWS　 「LOSER」
  • Hey! Say! JUMP　 「Ultra Music Power」「恋をするんだ」
  • YUKI　 「鳴り響く限り」
  • Little Glee Monster 　「Join Us!」

【メドレー企画】

  • Original Love & Ovall　 「接吻(M.D.L. Version)」
  • ゴスペラーズ×Little Glee Monster　 「クリスマスキャロルの頃には」「クリスマス・イブ」
  • 後藤真希　 「ズルい女」
  • ジェジュン　 「Danger Zone」「One Heart/ J-JUN with中島美嘉」
  • DA PUMP　 「Dream on the street」 「P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～」「U.S.A.」
  • 広瀬香美　 「ロマンスの神様」
  • PUFFY　「愛のしるし with Hoodie fam」
  • 宮本浩次　 「DESIRE -情熱-」

■出演アーティスト第1弾 31組(五十音順)

  • aiko　「果てしない二人」
  • ウタ 「新時代(歌:Ado)」 with ELEVENPLAY」
  • AKB48　「久しぶりのリップグロス」
  • 小沢健二　「ラブリー(Remaster Short Edit)」
  • KARA　「ミスター」
  • 清塚信也　「視聴者が選ぶ“弾いてほしい 冬うた”」
  • ゴールデンボンバー「女々しくて」
  • Saucy Dog　「シンデレラボーイ」
  • 櫻坂46　「五月雨よ」
  • THE RAMPAGE　「ROUND UP feat. MIYAVI」
  • GENERATIONS　「チカラノカギリ」
  • Stray Kids　「CASE 143 -Japanese ver.-」
  • Superfly　「愛をこめて花束を」　「Presence」
  • SEKAI NO OWARI　「Habit」
  • Tani Yuuki　「W/X/Y」
  • DISH//　「五明後日」
  • NiziU　「Blue Moon」
  • 乃木坂46　「ここにはないもの」
  • back number　「アイラブユー」　「クリスマスソング」
  • Perfume　「Spinning World」
  • BiSH　「ZUTTO」
  • 日向坂46　「月と星が踊るMidnight」
  • FANTASTICS　「Choo Choo TRAIN」
  • マカロニえんぴつ　「ヤングアダルト」
  • 三浦大知　「燦燦」
  • Mrs. GREEN APPLE　「ダンスホール」　
  • milet　「Final Call」
  • yama　「色彩」
  • 優里　「クリスマスイブ」
  • ゆず　「ALWAYS with you」
  • 緑黄色社会　「始まりの歌」