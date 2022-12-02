テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022』が23日(17:00～)に6時間超生放送される。2日に出演アーティスト第1弾が発表された。
今年も豪華アーティストが幕張メッセに集結し、Mステでしか聴くことのできないメドレーや豪華コラボステージなど白熱の生ライブを6時間超披露する。Mステへ約10年ぶりの出演を果たすKARAは、再始動後初めて日本のテレビでパフォーマンス。Mステ初登場のウタ from ウタワールド(声:名塚佳織 歌:Ado)、復帰後初のMステ登場となるSuperfly、NiziUも出演する。また、今回のテーマはクリスマス。back numberは「クリスマスソング」を、優里は「クリスマスイブ」を披露する。清塚信也が5つの候補曲の中から視聴者生投票で選ばれた3曲を即興メドレーで披露する「清塚5択」も開催する。
出演アーティストは60組超。第2弾以降も追って発表される。
■出演アーティスト第1弾 31組(五十音順)
- aiko 「果てしない二人」
- ウタ 「新時代(歌:Ado)」 with ELEVENPLAY」
- AKB48 「久しぶりのリップグロス」
- 小沢健二 「ラブリー(Remaster Short Edit)」
- KARA 「ミスター」
- 清塚信也 「視聴者が選ぶ“弾いてほしい 冬うた”」
- ゴールデンボンバー「女々しくて」
- Saucy Dog 「シンデレラボーイ」
- 櫻坂46 「五月雨よ」
- THE RAMPAGE 「ROUND UP feat. MIYAVI」
- GENERATIONS 「チカラノカギリ」
- Stray Kids 「CASE 143 -Japanese ver.-」
- Superfly 「愛をこめて花束を」 「Presence」
- SEKAI NO OWARI 「Habit」
- Tani Yuuki 「W/X/Y」
- DISH// 「五明後日」
- NiziU 「Blue Moon」
- 乃木坂46 「ここにはないもの」
- back number 「アイラブユー」 「クリスマスソング」
- Perfume 「Spinning World」
- BiSH 「ZUTTO」
- 日向坂46 「月と星が踊るMidnight」
- FANTASTICS 「Choo Choo TRAIN」
- マカロニえんぴつ 「ヤングアダルト」
- 三浦大知 「燦燦」
- Mrs. GREEN APPLE 「ダンスホール」
- milet 「Final Call」
- yama 「色彩」
- 優里 「クリスマスイブ」
- ゆず 「ALWAYS with you」
- 緑黄色社会 「始まりの歌」 and more…