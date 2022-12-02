テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022』が23日(17:00～)に6時間超生放送される。2日に出演アーティスト第1弾が発表された。

KARA

今年も豪華アーティストが幕張メッセに集結し、Mステでしか聴くことのできないメドレーや豪華コラボステージなど白熱の生ライブを6時間超披露する。Mステへ約10年ぶりの出演を果たすKARAは、再始動後初めて日本のテレビでパフォーマンス。Mステ初登場のウタ from ウタワールド(声:名塚佳織 歌:Ado)、復帰後初のMステ登場となるSuperfly、NiziUも出演する。また、今回のテーマはクリスマス。back numberは「クリスマスソング」を、優里は「クリスマスイブ」を披露する。清塚信也が5つの候補曲の中から視聴者生投票で選ばれた3曲を即興メドレーで披露する「清塚5択」も開催する。

出演アーティストは60組超。第2弾以降も追って発表される。

■出演アーティスト第1弾 31組(五十音順)



aiko 「果てしない二人」

ウタ 「新時代(歌:Ado)」 with ELEVENPLAY」

AKB48 「久しぶりのリップグロス」

小沢健二 「ラブリー(Remaster Short Edit)」

KARA 「ミスター」

清塚信也 「視聴者が選ぶ“弾いてほしい 冬うた”」

ゴールデンボンバー「女々しくて」

Saucy Dog 「シンデレラボーイ」

櫻坂46 「五月雨よ」

THE RAMPAGE 「ROUND UP feat. MIYAVI」

GENERATIONS 「チカラノカギリ」

Stray Kids 「CASE 143 -Japanese ver.-」

Superfly 「愛をこめて花束を」 「Presence」

SEKAI NO OWARI 「Habit」

Tani Yuuki 「W/X/Y」

DISH// 「五明後日」

NiziU 「Blue Moon」

乃木坂46 「ここにはないもの」

back number 「アイラブユー」 「クリスマスソング」

Perfume 「Spinning World」

BiSH 「ZUTTO」

日向坂46 「月と星が踊るMidnight」

FANTASTICS 「Choo Choo TRAIN」

マカロニえんぴつ 「ヤングアダルト」

三浦大知 「燦燦」

Mrs. GREEN APPLE 「ダンスホール」

milet 「Final Call」

yama 「色彩」

優里 「クリスマスイブ」

ゆず 「ALWAYS with you」

緑黄色社会 「始まりの歌」 and more…