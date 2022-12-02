テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022』が23日(17:00～)に6時間超生放送される。2日に出演アーティスト第1弾が発表された。

KARA

今年も豪華アーティストが幕張メッセに集結し、Mステでしか聴くことのできないメドレーや豪華コラボステージなど白熱の生ライブを6時間超披露する。Mステへ約10年ぶりの出演を果たすKARAは、再始動後初めて日本のテレビでパフォーマンス。Mステ初登場のウタ from ウタワールド(声:名塚佳織 歌:Ado)、復帰後初のMステ登場となるSuperfly、NiziUも出演する。また、今回のテーマはクリスマス。back numberは「クリスマスソング」を、優里は「クリスマスイブ」を披露する。清塚信也が5つの候補曲の中から視聴者生投票で選ばれた3曲を即興メドレーで披露する「清塚5択」も開催する。

出演アーティストは60組超。第2弾以降も追って発表される。

■出演アーティスト第1弾 31組(五十音順)

  • aiko　「果てしない二人」
  • ウタ 「新時代(歌:Ado)」 with ELEVENPLAY」
  • AKB48　「久しぶりのリップグロス」
  • 小沢健二　「ラブリー(Remaster Short Edit)」
  • KARA　「ミスター」
  • 清塚信也　「視聴者が選ぶ“弾いてほしい 冬うた”」
  • ゴールデンボンバー「女々しくて」
  • Saucy Dog　「シンデレラボーイ」
  • 櫻坂46　「五月雨よ」
  • THE RAMPAGE　「ROUND UP feat. MIYAVI」
  • GENERATIONS　「チカラノカギリ」
  • Stray Kids　「CASE 143 -Japanese ver.-」
  • Superfly　「愛をこめて花束を」　「Presence」
  • SEKAI NO OWARI　「Habit」
  • Tani Yuuki　「W/X/Y」
  • DISH//　「五明後日」
  • NiziU　「Blue Moon」
  • 乃木坂46　「ここにはないもの」
  • back number　「アイラブユー」　「クリスマスソング」
  • Perfume　「Spinning World」
  • BiSH　「ZUTTO」
  • 日向坂46　「月と星が踊るMidnight」
  • FANTASTICS　「Choo Choo TRAIN」
  • マカロニえんぴつ　「ヤングアダルト」
  • 三浦大知　「燦燦」
  • Mrs. GREEN APPLE　「ダンスホール」　
  • milet　「Final Call」
  • yama　「色彩」
  • 優里　「クリスマスイブ」
  • ゆず　「ALWAYS with you」
  • 緑黄色社会　「始まりの歌」 and more…

  • (C)You, Be Cool!/KING RECORDS

  • (C)O／2022OP