23日(17:00～)に6時間超生放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022』の出演アーティスト第3弾、そして総勢68組のアーティストの披露曲が16日に発表された。
Aimerは人気アニメのEDテーマ「Deep down」を初披露し、大ヒットTVアニメのOPテーマ「残響散歌」を披露。10-FEETは映画『THE FIRST SLAM DUNK』のエンディング主題歌「第ゼロ感」を生パフォーマンスする。さらにSTUTSプロデュースの音楽集団・Mirage Collectiveも登場。Mステ初登場となるSuchmosのYONCEがヴォーカルを務めているほか、ハマ・オカモト(OKAMOTO'S)、長岡亮介(ペトロールズ)の参加も話題のグループが、長澤まさみ主演のドラマ主題歌「Mirage」をテレビ初披露する。
さらに、工藤静香とCocomiがSPコラボし、これまで工藤の数々の名曲を手掛けてきた中島みゆきの代表曲「糸」を一夜限りの特別演出でカバーする。
『題名のない音楽会』とのコラボでは、石丸幹二×アイナ・ジ・エンドによる「パート・オブ・ユア・ワールド」、前田公輝×内田真礼×Cocomiによる「ホール・ニュー・ワールド」など、ディズニーの名曲の数々も届ける。
■第3弾 出演アーティスト(五十音順)
- Aimer 「Deep down」「残響散歌」
- 工藤静香 「慟哭」
- 工藤静香×Cocomi 「糸」(中島みゆきカバー)
- 10-FEET 「第ゼロ感」
- Mirage Collective 「Mirage」
【題名×ディズニーメドレー】
- 石丸幹二×アイナ・ジ・エンド 「パート・オブ・ユア・ワールド」
- 前田公輝×内田真礼×Cocomi 「ホール・ニュー・ワールド」
■出演発表済アーティスト
- aiko 「果てしない二人」
- ウタ 「新時代(歌：Ado)」with ELEVENPLAY
- AKB48 「久しぶりのリップグロス」
- A.B.C-Z 「Za ABC〜5stars〜」「Vanilla」
- 小沢健二 「ラブリー(Remaster Short Edit)」
- Original Love & Ovall 「接吻(M.D.L. Version)」
- KAT-TUN 「CRYSTAL MOMENT」
- KARA 「ミスター」「WHEN I MOVE」
- 関ジャニ∞ 「喝采」
- Kis-My-Ft2 「Two as One」
- 清塚信也 視聴者が選ぶ“弾いてほしい 冬うた”
- KinKi Kids 「Kissからはじまるミステリー」「Amazing Love」
- King & Prince 「彩り」
- King Gnu 「Stardom」
- ゴスペラーズ×Little Glee Monster 「クリスマスキャロルの頃には」 「クリスマス・イブ」
- 後藤真希 「ズルい女」
- ゴールデンボンバー 「女々しくて 2022流行語ver.」
- Saucy Dog 「シンデレラボーイ」
- 櫻坂46 「五月雨よ」
- THE RAMPAGE 「ROUND UP feat. MIYAVI」
- ジェジュン 「Danger Zone」 「One Heart/ J-JUN with中島美嘉」
- GENERATIONS 「チカラノカギリ」
- ジャニーズWEST 「星の雨」
- Stray Kids 「CASE 143 -Japanese ver.-」
- SixTONES 「Good Luck!」
- Snow Man 「オレンジkiss」 「ブラザービート」
- Superfly 「愛をこめて花束を」 「Presence」
- SEKAI NO OWARI 「Habit」
- Sexy Zone 「Trust Me, Trust You.」
- Tani Yuuki 「W/X/Y」
- DA PUMP 「Dream on the street」 「P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～」 「U.S.A.」
- DISH// 「五明後日」
- Travis Japan 「JUST DANCE!」
- なにわ男子 「ハッピーサプライズ」
- NiziU 「Blue Moon」
- NEWS 「LOSER」
- 乃木坂46 「ここにはないもの」
- back number 「アイラブユー」 「クリスマスソング」
- PUFFY 「愛のしるしwith Hoodie fam」
- Perfume 「Spinning World」
- BiSH 「ZUTTO」
- 日向坂46 「月と星が踊るMidnight」
- 広瀬香美 「ロマンスの神様」
- FANTASTICS 「Choo Choo TRAIN」
- Hey! Say! JUMP 「Ultra Music Power」「恋をするんだ」
- マカロニえんぴつ 「ヤングアダルト」
- 三浦大知 「燦燦」
- Mrs. GREEN APPLE 「ダンスホール」
- 宮本浩次 「DESIRE -情熱-」
- milet 「Final Call」
- yama 「色彩」
- 優里 「クリスマスイブ」
- YUKI 「鳴り響く限り」
- ゆず 「ALWAYS with you」
- Little Glee Monster 「Join Us!」
- 緑黄色社会 「始まりの歌」