23日(17:00～)に6時間超生放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022』の出演アーティスト第3弾、そして総勢68組のアーティストの披露曲が16日に発表された。

『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022』＝テレビ朝日提供

Aimerは人気アニメのEDテーマ「Deep down」を初披露し、大ヒットTVアニメのOPテーマ「残響散歌」を披露。10-FEETは映画『THE FIRST SLAM DUNK』のエンディング主題歌「第ゼロ感」を生パフォーマンスする。さらにSTUTSプロデュースの音楽集団・Mirage Collectiveも登場。Mステ初登場となるSuchmosのYONCEがヴォーカルを務めているほか、ハマ・オカモト(OKAMOTO'S)、長岡亮介(ペトロールズ)の参加も話題のグループが、長澤まさみ主演のドラマ主題歌「Mirage」をテレビ初披露する。

さらに、工藤静香とCocomiがSPコラボし、これまで工藤の数々の名曲を手掛けてきた中島みゆきの代表曲「糸」を一夜限りの特別演出でカバーする。

『題名のない音楽会』とのコラボでは、石丸幹二×アイナ・ジ・エンドによる「パート・オブ・ユア・ワールド」、前田公輝×内田真礼×Cocomiによる「ホール・ニュー・ワールド」など、ディズニーの名曲の数々も届ける。

■第3弾 出演アーティスト(五十音順)

  • Aimer　 「Deep down」「残響散歌」
  • 工藤静香　 「慟哭」
  • 工藤静香×Cocomi 「糸」(中島みゆきカバー)
  • 10-FEET　 「第ゼロ感」
  • Mirage Collective　 「Mirage」

【題名×ディズニーメドレー】

  • 石丸幹二×アイナ・ジ・エンド　 「パート・オブ・ユア・ワールド」
  • 前田公輝×内田真礼×Cocomi　 「ホール・ニュー・ワールド」

■出演発表済アーティスト

  • aiko　 「果てしない二人」
  • ウタ　 「新時代(歌：Ado)」with ELEVENPLAY
  • AKB48　 「久しぶりのリップグロス」
  • A.B.C-Z　 「Za ABC〜5stars〜」「Vanilla」
  • 小沢健二　 「ラブリー(Remaster Short Edit)」
  • Original Love & Ovall　 「接吻(M.D.L. Version)」
  • KAT-TUN　 「CRYSTAL MOMENT」
  • KARA　 「ミスター」「WHEN I MOVE」
  • 関ジャニ∞　 「喝采」
  • Kis-My-Ft2　 「Two as One」
  • 清塚信也　 視聴者が選ぶ“弾いてほしい 冬うた”
  • KinKi Kids　 「Kissからはじまるミステリー」「Amazing Love」
  • King & Prince　 「彩り」
  • King Gnu　 「Stardom」
  • ゴスペラーズ×Little Glee Monster　 「クリスマスキャロルの頃には」 「クリスマス・イブ」
  • 後藤真希　 「ズルい女」
  • ゴールデンボンバー　 「女々しくて 2022流行語ver.」
  • Saucy Dog　 「シンデレラボーイ」
  • 櫻坂46　 「五月雨よ」
  • THE RAMPAGE　 「ROUND UP feat. MIYAVI」
  • ジェジュン　 「Danger Zone」 「One Heart/ J-JUN with中島美嘉」
  • GENERATIONS　 「チカラノカギリ」
  • ジャニーズWEST　 「星の雨」
  • Stray Kids　 「CASE 143 -Japanese ver.-」
  • SixTONES　 「Good Luck!」
  • Snow Man　 「オレンジkiss」 「ブラザービート」
  • Superfly　 「愛をこめて花束を」 「Presence」
  • SEKAI NO OWARI　 「Habit」
  • Sexy Zone　 「Trust Me, Trust You.」
  • Tani Yuuki　 「W/X/Y」
  • DA PUMP　 「Dream on the street」 「P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～」 「U.S.A.」
  • DISH//　 「五明後日」
  • Travis Japan　 「JUST DANCE!」
  • なにわ男子　 「ハッピーサプライズ」
  • NiziU　 「Blue Moon」
  • NEWS　 「LOSER」
  • 乃木坂46　 「ここにはないもの」
  • back number　 「アイラブユー」　「クリスマスソング」
  • PUFFY　 「愛のしるしwith Hoodie fam」
  • Perfume　 「Spinning World」
  • BiSH　 「ZUTTO」
  • 日向坂46　 「月と星が踊るMidnight」
  • 広瀬香美　 「ロマンスの神様」
  • FANTASTICS 「Choo Choo TRAIN」
  • Hey! Say! JUMP　 「Ultra Music Power」「恋をするんだ」
  • マカロニえんぴつ　 「ヤングアダルト」
  • 三浦大知　 「燦燦」
  • Mrs. GREEN APPLE　 「ダンスホール」　
  • 宮本浩次 「DESIRE -情熱-」
  • milet　 「Final Call」
  • yama　 「色彩」
  • 優里　 「クリスマスイブ」
  • YUKI　 「鳴り響く限り」
  • ゆず　 「ALWAYS with you」
  • Little Glee Monster　 「Join Us!」
  • 緑黄色社会　 「始まりの歌」

  • (C)Akinori Ito