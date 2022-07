5月3日・4日に千葉・舞浜アンフィシアターにて開催された『THE FIRST TAKE』初の有観客ライブ「INSIDE THE FIRST TAKE supported by ahamo」から、ダンス&ボーカルグループ・Da-iCEの一発撮りパフォーマンスとドキュメンタリーが13日(22:00〜)、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』にて公開される。

アーティストの一発撮りパフォーマンスを切り取った動画で人気を集める『THE FIRST TAKE』。音楽ジャンルのYouTubeチャンネルでは最速で登録者数600万人超えを達成し、今年5月には同チャンネル初の有観客ライブ「INSIDE THE FIRST TAKE」を開催した。

そして、同ライブ出演アーティストの映像を順次公開中だが、今回はDa-iCEが登場。ボーカルの花村想太が作詞作曲を手掛けた壮大なバラード「Promise」の特別アレンジバージョンを一発撮りライブパフォーマンスで披露する。

■花村想太コメント

第一声を歌わせていただいたんですけど、発する前にすごく緊張が最上級に達してて、第一声を歌い出した瞬間に歌うのを止めちゃうかなっていうぐらい息が詰まっていくというか、それぐらいの緊張感の中、歌い切ったので、2人で歌い終わった後に腰を抜かしたような状態になってたりとかして。それほどに魂を込められる環境で、歌を歌わせていただけたっていうのが本当に幸せでした。

■大野雄大コメント

もう入った瞬間に壮絶なドッキリを仕掛けられているような不思議な空間というか、何か悪いことしたっけなって、、、リアクションを皆さん抑えるっていうね。だから、一曲目終えて二曲目のところでやっとその緊張が一回解けたというか、その時はすごい、仮面を被ってたお客さんの本当の顔も見れ、僕と想太もほんとずっと膝震えてるぐらい緊張したので、水飲んで後ろ向いた瞬間に解けた感じはありました。