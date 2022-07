5月3日・4日に千葉・舞浜アンフィシアターにて開催された『THE FIRST TAKE』初の有観客ライブ「INSIDE THE FIRST TAKE supported by ahamo」から、歌手・yamaの一発撮りパフォーマンスとドキュメンタリーが8日、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』にて公開された。

yama

アーティストの一発撮りパフォーマンスを切り取った動画で人気を集める『THE FIRST TAKE』。音楽ジャンルのYouTubeチャンネルでは最速で登録者数600万人超えを達成し、今年5月には同チャンネル初の有観客ライブ「INSIDE THE FIRST TAKE」を開催した。

そして、同ライブ出演アーティストの映像を順次公開中だが、今回はyamaが登場。ACIDMAN・大木伸夫の提供楽曲で、壮大なストリングスと歌声のハーモニーが切なくも希望を感じさせる「世界は美しいはずなんだ」をパフォーマンスしている。

■yama コメント

今回初めての有観客ライブ「INSIDE THE FIRST TAKE」に出演させていただきました。普段よりもまして真っ白になるぐらい緊張して歌いましたが、とてもいい経験だったなと思います。たくさんの人がいるのに誰一人喋ってなくて、みんなが息を飲んで静まり返っているっていう、ヒリつく空間を皆さんと共有できたのがとても嬉しかったです。ぜひ画面越しからも楽しんでいただけたら嬉しいです。