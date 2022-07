5月3日・4日に千葉・舞浜アンフィシアターにて開催された『THE FIRST TAKE』初の有観客ライブ「INSIDE THE FIRST TAKE supported by ahamo」から、音楽バンド・ALIの一発撮りパフォーマンスとドキュメンタリーが1日(22:00〜)、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』にて公開される。

ALI

アーティストの一発撮りパフォーマンスを切り取った動画で人気を集める『THE FIRST TAKE』。音楽ジャンルのYouTubeチャンネルでは最速で登録者数600万人超えを達成し、今年5月には同チャンネル初の有観客ライブ「INSIDE THE FIRST TAKE」を開催した。

そして今回、7月1日からの1カ月間を通して、同ライブ出演アーティストの映像を公開することが決定。その1組目として、同ライブトップバッターを務めたALIが登場。アニメ『呪術廻戦』EDテーマ「LOST IN PARADISE feat. AKLO」を披露する。

■ALIコメント

二日間にわたるINSIDE THE FIRST TAKEの、トップバッターやらせて頂きました。初の試みによるスタッフ、チームの気合いと緊張。そして、2000人の満員観客の無音は、本当にナイフに刺されるかのような気分でした。会場に入った瞬間、ヌルってしてました。あの漫画とかで、最強の敵が、必殺技出した時に、主人公が感じるやつです。これは、やばいんじゃないか? の、アレです。人生最高の果たし合いを、挑んでくるTHE FIRST TAKE。俺たちも、AKLOくんと、中村達也(ex.BLANKEY JET CITY)さんを、ゲストに人生最高のライブ録音が出来ました。負けるわけにはいかないもんなあー。

そして、7月1日「SHOW TIME feat. AKLO」デジタルシングル&MV(監督は、Margt.)がリリースされます。今年も残り半分ですが、ALI式の100%ピュアな愛と音楽と踊りが詰め込まれたファンク作品になってますので、夏に向けて楽しんで頂けたら幸いです。改めて、素敵な機会をありがとうございました。皆様是非末長く楽しんでください。そして、終わった時は、もうゴリゴリと思ってましたが、もう飢えてます。僕。また、すぐ果たし合いやりましょ? 嗚呼、THE FIRST TAKE万歳。音楽万歳。