テイラー・スウィフト(26)とトム・ヒドルストン(35)が21日、公の場でデートを楽しむ姿が目撃された。2人はテイラーの恋人カップルと共にテネシー州ナッシュビルで行われたセレーナ・ゴメスのコンサートに姿を現し、セレーナのヒット曲「セイム・オールド・ラヴ」に合わせて踊っていたという。

ある関係者はE!ニュースに「テイラーがトムを誘ったんです。トムはいつでもテイラーを喜ばせようとしていますし、テイラーの友人たちも大切だと示したいんです。テイラーはトムのそういうところが気に入っています」「2人はすぐに惹かれ合ったんです。テイラーは一目ぼれした少女のような気分になっていましたよ。テイラーはトムの大人っぽいところが好きなんです。それに年上なところも好きですね。一緒にいると安心して、守られている気分になるようです。2人は強く惹かれ合っていますね」「トムはテイラーと一緒にいたいんです。2人はもうすっかり離れられない様子でしょっちゅう携帯メールのやりとりをしていますよ。テイラーはトムこそ運命の人だと言っています。まだ付き合い始めたばかりなのにばからしく聞こえますけどね」と話した。

2人はロードアイランド州ウォッチ・ヒルにあるテイラー宅近くのミスクワミカットビーチで、ロマンチックな散歩を楽しみ、セルフィーを撮ったり、岩に座ってキスをしている様子が目撃されていた。その当時、関係者の1人は「2人は抱き合ったりキスしたりイチャイチャしていましたね。その浜辺には20人以上の人が行きかっていたのですが。周りのことなんて気にしないラブラブの若いカップルといった感じでしたよ」「トムは出会って以来テイラーに夢中で、花を贈ったりしています。テイラーはそれに負けた感じですね」と話していた。

トムとラブラブな様子のテイラーだが、元彼カルヴィン・ハリスと破局してからわずか2週間でトムをキスしている姿が目撃された際には、世界中を驚かせていた。

