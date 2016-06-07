歌手のテイラー・スウィフト(C)BANG Media International

歌手のテイラー・スウィフトが先週末、ファンの結婚式にサプライズで登場した。

テイラーは、ニュージャージー州ブラント・ビーチのヨットクラブで行われた新郎マックス・シンガーさんと新婦ケニア・スミスさんの結婚式に突如現れ、お祝いに「ブランク・スペース」を歌ったようだ。

テイラーの一生涯のファンだというマックスさんは、テイラーがその部屋に入ってくるまでそのサプライズにまったく気づいていなかったようで、「実際テイラーが部屋に入ってくるその瞬間まで知らなかったですし、大人の男性というよりも、10歳のオタクのような反応をしてしまいました」と『アクセス・ハリウッド』に笑いながら話す。

このサプライズは、4月にマックスさんの姉妹アリさんが、テイラーにパフォーマンスして欲しいとお願いしたことから実現。アリさんはそのテイラーへのメッセージの中で、死を間もなく迎える母のために、マックスさんが病院で結婚式を行い、マックスさんと母親が「ブランク・スペース」でダンスを踊ったことをつづっていた。

結婚式でテイラーは写真撮影に応じただけでなく、表に水彩絵の具で書かれた「ということは、永遠ということ」というメッセージと、「ブランク・スペース」の歌詞が添えられた手作りカードを新郎新婦にプレゼントしたそうで、マックスさんたちはテイラーの優しさに感動しきりだったという。

「こんな大スターが僕たちにこんなことをやってくれたという意味で、テイラーがこんなにもクレイジーだってことだけでなく、テイラーが時間を掛けてこういうもの(カード)を作ってくれたことが本当に素晴らしいです。彼女ほどの人がこんなことをするなんて、信じられません。どれだけテイラーが素晴らしい人かを物語っているでしょう」

テイラー自身もこの日の写真を投稿しており、ある新郎新婦と一緒に写った写真には「(私が)お邪魔」とキャプションをつけている。

