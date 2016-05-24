歌手のテイラー・スウィフト(C)BANG Media International

歌手のテイラー・スウィフトとその有名人の友人たちが、殺害脅迫を受けているという。

TMZによれば、テイラーをはじめ、ジジ・ハディッドやカーラ・デルヴィーニュなど有名人の友人たちに向けて同一人物による脅迫メッセージがネットに投稿されていることを受け、現在警察が調査中だそうだ。テイラーに向けては「お前たちの誰かを殺してやる」といったメッセージが送られており、カーラには「お前の友達を殺してやる。興奮するよ」と書かれていたほか、ジジには「人が死ぬんだ。あいつらなんて死んでしまえ！死ね！死ね！死ね！」といった過激な投稿がされていたと言われている。

警察側はテイラーの友人であるジェイミー・キングの夫カイル・ニューマンが同じようなメッセージが妻に送られていると通報したことから今回の脅迫事件に着手し始めたと、内部関係者が同サイトに明かしている。その後警察はソーシャルメディアに対して捜索令状を取ったそうだ。

また、およそ5週間前に第1子を出産したばかりのクリッシー・テイゲンもターゲットにされているようで、「1発みまってやるけど、たぶんお前の友達を殺すことになるだろうな」というメッセージを受け取っていたという。

テイラーは頻繁に脅迫の標的となっており、2014年10月には過去6年間自分で運転したことはなく、安全のために常にボディガードが必要となっている状態だと自ら明かしていた。「私の自宅や母の家に突然現れる人や、私を殺すとか誘拐すると脅迫してくる人、それに結婚すると言い続ける人の数を考えると仕方がないの」と話していた。

先月にもテイラーの自宅付近で侵入者とみられる人物がテイラーの警備員によって発見され、警察に通報される事件があった。その人物がテイラーに対して脅迫的発言をしたか、または自宅内に実際に侵入していたかについては明らかになっていない。

