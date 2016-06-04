テイラー・スウィフトとカルヴィン・ハリス(C)BANG Media International

カルヴィン・ハリスとテイラー・スウィフトが破局後もお互いに愛し合い尊敬しあっていくと宣言している。

先日1年3カ月の交際を経て破局した2人は今も友好的な関係を築いているようで、カルヴィンがツイッターで「交際関係は終わりを迎えてしまったけれど、僕たちのたくさんの愛と尊敬はこれからも残り続けるよ。これが真実さ」というコメントを投稿すると、テイラーはそのメッセージをリツイートした。

2人の破局の原因はけんかなどではなく、恋愛感情がなくなってしまったことにあると報じられ、ある関係者はE!ニュースに対し「すべてのことは先週起きました」「テイラーとアダム（カルヴィンの本名）は大きなけんかをしたわけではありません。2人の間に恋愛感情がなくなってしまったようです。アダムの方から別れを切り出したそうです。すべては穏やかに進んだようですが、テイラーはかなり落ち込んでいました。とはいえ2人はまだ連絡は取りあっています」「アダムが車の事故にあったときにテイラーはそばにいたんですけどね」と話す。

先日、カルヴィンは車の事故に巻き込まれ、いくつかのパフォーマンスをキャンセルせざるを得ない状況に陥っていたのだが、その時にもテイラーはカルヴィンのサポートをしていたという。しかし、2人が破局する前にはカルヴィンがテイラーへの恋愛的感情を失ってしまっていたようで、別の関係者は「アダムはテイラーのことがとても好きでしたよ。テイラーの無邪気さと思いやりのある心が好きだったみたいですね。テイラーはアダムがテイラーを想っている以上にアダムのことが好きでした。ただここ数カ月、アダムはテイラーへの興味を失っていっていたようですね。とはいえ、カルヴィンはただ別れるということだけはしないようにしていたようです」と語っていた。

