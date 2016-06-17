テイラー・スウィフト(C)BANG Media International

テイラー・スウィフト(26)とトム・ヒドルストン(35)がキスしているところを目撃された。

先日カルヴィン・ハリスと破局したばかりのテイラーが「マイティ・ソー」シリーズでロキ役を演じているトムとロードアイランド州ウォッチ・ヒルの自宅近くにあるミスクワミカットビーチでキスしている姿が目撃されたのだ。ある目撃者は「2人は抱き合ったりキスしたりイチャイチャしていましたね。その浜辺には20人以上の人が行きかっていたのですが。周りのことなんて気にしないラブラブの若いカップルといった感じでしたよ」と語る。

さらに、テイラーの親しい関係者の1人もザ・サン紙に対し「トムは出会って以来テイラーに夢中で、花を贈ったりしていますよ。テイラーはそれに負けた感じですね」と続ける。2人が一緒にいる姿を写した写真では、テイラーがトムの肩に頭をもたげている様子やトムがテイラーに自分のコートをかけてあげている様子などを見ることができる。また、お互いに触れあわずにはいられない様子でセルフィーを撮る姿なども写真に収められていた。

一方、ある関係者は、テイラーがカルヴィンとの破局を「良いことだった」と思っていることを明かしており、「テイラーは破局についてもう悲しんでいませんよ。彼女はそれが良いことだったのだとわかっているんです。2人の関係は悪いわけではありませんしね。破局してからも連絡をとりあっていますが、よりを戻すとかそういった考えは2人ともないようです」「テイラーは友達と出掛けたりして、毎日忙しくしています。しばらくの間はシングルでいたいと思っているようで、リラックスした夏を過ごしていますよ。この夏は旅行の計画も立てているようですし、新曲も書いているようです」と話していたばかりだった。

