松本幸四郎の主演でドラマシリーズ、劇場版、ラジオドラマ、歌舞伎と展開されてきた池波正太郎原作の時代小説『鬼平犯科帳』。このIP展開の新たな挑戦として1月29日・30日、東京・浅草公会堂にレジェンド声優たちが集結し、『時代劇専門チャンネル presents プレミアム朗読劇「鬼平犯科帳 本所・桜屋敷」』が上演された。

長谷川平蔵を演じたのは、洋画、海外ドラマの吹き替えをはじめとする数々の役柄をこなし、松本幸四郎主演の『鬼平犯科帳』では語りを務め、アニメ版で鬼平役を演じた堀内賢雄。ベテランならではの奥行きと深みのある美声で「火付盗賊改方 長谷川平蔵である!」が会場に響き渡り、全3公演で2,500人以上の観客を震わせた。

堀内賢雄

「火付盗賊改方 長谷川平蔵である!」の迫力

舞台に立つのは4本のスタンドマイク。ここに声優たちが台本を片手に入れ代わり立ち代わり声を発する光景は、まるでアニメや吹き替えのアフレコ収録を見ているようだ。

後方の席ではダンディに脚を組んで待機し、自分の出番になるとゆっくりとマイクの前に向かっていく堀内。肩幅に足を開き、少し右肩を入れて読み上げる貫禄の姿は、衣装がスーツであるにもかかわらず“鬼平”を想起させる。

そして、一貫して冷静沈着に捜査を進めてきた平蔵が、クライマックスで悪に対峙(たいじ)した瞬間に放つ「火付盗賊改方 長谷川平蔵である!」の迫力。これは“生”の舞台でしか味わえない醍醐味だ。

スタンドマイクは横一列に並んでいるため、掛け合いのシーンでも演者同士が目を合わせることはない。また、アニメや吹き替えのアフレコなら映像に合わせて声を入れるが、目の前にいるのはモニターではなく観客となる。

それでも、キャストたちは“画”に左右されない抜群の呼吸でプロフェッショナルのやり取りを披露。時折目を閉じると、そこに江戸時代の情景が浮かんでくるような感覚になり、『鬼平』の世界の中にいる想像をかき立てられる。

そんな熱演にアクセントを加えるのが、ピアノの生演奏。声優陣たちの美声を最大限堪能できるだけでなく、まるでセリフの会話に参加するような間合いで演奏され、ここでも“生”のすごみを体感できた。

松本幸四郎が“お忍び”感激「『国宝』より面白い!」

こうして贅沢な90分の本編上演が終わると、キャスト勢ぞろいのアフタートークがスタート。浪川大輔が「左馬之助(さまのすけ)の読み方を「ひだりうまのすけ」と騙されかけた話が飛び出したり、『それいけ!アンパンマン』のばいきんまんや『ドラゴンボール』のフリーザ役などでおなじみの中尾隆聖が「あんまり人間の声をしゃべらないから、緊張しました(笑)」とコメントするなど、劇中とは打って変わってリラックスモードで進行した。

1月29日夜の初回公演には、ドラマシリーズ主演の松本幸四郎が“お忍び”で観劇。堀内に振られた幸四郎は「内緒できたんですけど、密偵がいたみたいで(笑)」と返しながら、「プロの職人の技、そして心というものを存分に発揮されたのを受けとめて、すごく素敵な時間を頂きました」「またここに新たな『鬼平』が誕生した瞬間を見て、幸せを感じております」と感激の様子で、「『国宝』より面白いです!」という絶賛に会場が沸いた。

実は今回の企画にプレッシャーを感じていたという堀内。『鬼平犯科帳』を幅広い世代に伝えたいという使命感を持って、声優たちによる朗読劇を完成させた。実際に演じて手応えを得たようで、「これからも『鬼平犯科帳』はますますパワーアップしていきますので、ドラマ版とともにみんなで“鬼平ワールド”を広げていきましょう!」とキャスト・観客に呼びかけた。

アフタートーク

堀内が語りを務める松本幸四郎主演『鬼平犯科帳 兇剣』は、時代劇専門チャンネルNETで配信中、時代劇専門チャンネルでも3月22日(15:00～)に放送される。そして今後も『鬼平犯科帳』第8弾『本所の銕』(主演：市川染五郎)、第9弾『密告』(主演：松本幸四郎)の放送・配信・上映が予定されている。