フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、新作『俺モテんのに、アイツにしか反応しなくなって溺愛されてんだけど』を、19日から独占配信。八神慶仁郎、山口貴也、橋本じゅん、浪川大輔らが出演している。
一条メイ(八神)は自他ともに認めるモテ男で、今まで数えきれない女性と関係を持ってきた。しかし、そんな史上最強のモテ男が、なぜか急に女性に反応しなくなってしまった。
絶望するメイの前に現れたのは、得体の知れない男・久遠匡哉(山口)。そして、なぜか彼の裸にメイは反応してしまう。戸惑いながらも、ひょんなことから２人は共同生活を始めることになるが、匡哉には誰にも言えない秘密があって…。
「FOD SHORT」は、「短いのに、心に残るドラマ。」をコンセプトに、1話約1分の縦型ショートドラマを配信。スマホでの視聴に最適化され、毎日5話ずつ無料で視聴可能となっている。
コメントは、以下の通り。
八神慶仁郎
「この度一条メイを演じさせて頂きました、八神慶仁郎です。
毎日が本当に挑戦の連続でしたが、監督の言葉や共演者の皆さんのお芝居に支えられて、毎日が濃く、すごく温かい現場でした。
心も体も満たされず安易に寂しさを埋めていたメイが、匡哉との出会いで変わっていく姿に、自分も心を重ねながら大切に演じさせて頂きました。
メイと匡哉がどのような関係になっていくか、ぜひ見届けてください！」
山口貴也
「『俺モテ』で久遠匡哉を演じさせていただきました。感情が読みにくい匡哉ですが初めての経験も多く案外可愛らしい一面も。保木本監督は共にボディメイクや食事制限もして下さり、細部までこだわって撮影しました。笑って楽しめる恋愛コメディです。ぜひ、楽しんでいただけたらと思います」
橋本じゅん
「監督が大阪芸大出身の後輩君でした。とても向上心あふれる新進気鋭の好人物。彼に引っ張られて出来るだけ頑張ったつもりです！
大阪芸大魂、ぜひご覧ください」
浪川大輔
「超絶モテ男の恋の物語。それはそうなんです…。ただひょんなことから大変なことに。
テンポ感が気持ちよく、イケメンのあんなことやこんなことまで拝み倒せるドラマ。
そんな中わたくし、女装好きのカフェのマスターしております。
ん？どゆこと？まんまでございます。濃いめです。
現場ではメイクを取ると誰だか気づかれませんでした。観ないと許さないわよ」
【編集部MEMO】
