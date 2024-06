日本の映画業界をリードする一大ジャンルとなった、アニメーション。テレビシリーズだけでなく、多くのアニメ映画が制作され、才能あふれるスタッフたちがすばらしい作品を世に送り出しています。日本以外でもディズニー、ピクサー、イルミネーションといったスタジオや、シルヴァン・ショメ監督、ティム・バートン監督といった名監督が、多くのアニメ映画を生み出しています。

そこで今回は、「死ぬまでに見るべきアニメ映画」について映画好きのマイナビニュース会員にアンケートを実施。数ある映画作品の中からマイナビニュース会員が選んだ「生涯に一度は見るべき」と考えるアニメ映画をランキング形式でご紹介します。

「死ぬまでに見るべきアニメ映画」ランキング

映画好きなマイナビニュース会員に「死ぬまでに見るべきアニメ映画」について聞いてみたところ、ランキングは以下のようになりました。

1位『千と千尋の神隠し』(6.7%)

2位『ルパン三世 カリオストロの城』(5.8%)

3位『風の谷のナウシカ』(5.2%)

3位『となりのトトロ』(5.2%)

5位『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』(4.5%)

6位『天空の城ラピュタ』(4.3%)

7位『もののけ姫』(3.2%)

8位『魔女の宅急便』(2.6%)

9位『紅の豚』(2.4%)

9位『君の名は。』(2.4%)

11位『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』(1.9%)

12位『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』(1.7%)

12位『アナと雪の女王』(1.7%)

14位『STAND BY ME ドラえもん』(1.5%)

14位『ドラゴンボール超 ブロリー』(1.5%)

14位『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン』(1.5%)

17位『この世界の片隅に』(1.3%)

17位『ドラえもん のび太の宇宙小戦争(リトル・スターウォーズ)』(1.3%)

17位『天気の子』(1.3%)

17位『耳をすませば』(1.3%)

17位『名探偵コナン 純黒の悪夢(ナイトメア)』(1.3%)

17位『名探偵コナン ベイカー街(ストリート)の亡霊』(1.3%)

17位『劇場版 呪術廻戦 0』(1.3%)

17位『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』(1.3%)

17位『AKIRA』(1.3%)

17位『トイ・ストーリー3』(1.3%)

27位『名探偵コナン ゼロの執行人』(1.1%)

27位『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』(1.1%)

27位『おおかみこどもの雨と雪』(1.1%)

27位『トイ・ストーリー』(1.1%)

27位『ONE PIECE FILM Z ワンピース フィルム ゼット』(1.1%)

27位『ミニオンズ』(1.1%)

27位『君たちはどう生きるか』(1.1%)

34位『風立ちぬ』(0.9%)

34位『ベルセルク 黄金時代篇I 覇王の卵』(0.9%)

34位『時をかける少女』(0.9%)

34位『映画ドラえもん のび太の新恐竜』(0.9%)

38位『映画「聲の形」』(0.6%)

38位『秒速5センチメートル』(0.6%)

38位『ファインディング・ニモ』(0.6%)

38位『ハウルの動く城』(0.6%)

38位『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶモーレツ!オトナ帝国の逆襲』(0.6%)

38位『劇場版ポケットモンスター/ミュウツーの逆襲』(0.6%)

38位『ズートピア』(0.6%)

38位『THE FIRST SLAM DUNK』(0.6%)

38位『アラジン』(0.6%)

38位『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』(0.6%)

48位『サマーウォーズ』(0.4%)

48位『劇場版 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』(0.4%)

48位『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』(0.4%)

48位『ベルヴィル・ランデブー』(0.4%)

48位『映画クレヨンしんちゃん ガチンコ!逆襲のロボとーちゃん』(0.4%)

48位『スパイダーマン:スパイダーバース』(0.4%)

48位『千年女優』(0.4%)

48位『傷物語〈I 鉄血篇〉』(0.4%)

48位『リズと青い鳥』(0.4%)

48位『コードギアス 復活のルルーシュ』(0.4%)

48位『GHOST IN THE SHELL 攻殻機動隊』(0.4%)

48位『ライオン・キング』(0.4%)

48位『カールじいさんの空飛ぶ家』(0.4%)

61位『涼宮ハルヒの消失』(0.2%)

61位『蛍火の杜へ』(0.2%)

61位『映画大好きポンポさん』(0.2%)

61位『言の葉の庭』(0.2%)

61位『バケモノの子』(0.2%)

61位『機動警察パトレイバー the Movie』(0.2%)

61位『MEMORIES』(0.2%)

61位『COWBOY BEBOP 天国の扉』(0.2%)

61位『夜は短し歩けよ乙女』(0.2%)

61位『あらしのよるに』(0.2%)

61位『モンスターズ・インク』(0.2%)

61位『心が叫びたがってるんだ。』(0.2%)

61位『すずめの戸締まり』(0.2%)

61位『パプリカ』(0.2%)

61位『さよならの朝に約束の花をかざろう』(0.2%)

61位『ペンギン・ハイウェイ』(0.2%)

61位『鉄コン筋クリート』(0.2%)

61位『HELLO WORLD』(0.2%)

61位『イノセンス』(0.2%)

61位『PERFECT BLUE パーフェクトブルー』(0.2%)

61位『リロ&スティッチ』(0.2%)

61位『映画 えんとつ町のプペル』(0.2%)

「死ぬまでに見るべきアニメ映画」のキャスト・あらすじ

ここからはランクインした作品のキャストやあらすじを紹介していきます。

1位『千と千尋の神隠し』

あらすじ

引っ越しの途中で異世界に迷い込んだ少女・千尋は、八百万の神々が集う湯屋「油屋」で働くこととなる。主人の湯婆婆に名前を奪われて「千」と名乗ることとなった千尋は、ハクという少年や先輩のリンたちとともに毎日懸命に働くが……。

出演/柊瑠美、入野自由、夏木マリ、内藤剛志、沢口靖子、上條恒彦、小野武彦、菅原文太

原作・監督・脚本/宮崎駿

公開年/2001年

おすすめポイント・見どころ

・「アニメの空想空間がすばらしい。アニメでないと描くことができない作品だと思います」(57歳男性)

・「スタジオジブリの中でも一番の不朽の名曲でいつ見てもなつかしさを感じるストーリーである」(65歳男性)

・「ストーリーのおもしろさと世界観がすばらしい」(64歳男性)

・「ジブリの最高傑作なのでぜひともお薦めしたい」(74歳男性)

・「この作品は人間の醜さや心の美しさなどを、幻想の描写の中で表した大変興味深く、かつおもしろいアニメだと思います」(61歳女性)

・「何回見ても飽きない、楽しいジブリ映画の典型だと思う」(47歳男性)

・「映像、音楽とも、家族と一緒に楽しめたから」(67歳男性)

・「幻想的でとてもおもしろいからです」(73歳女性)

・「物語として非常におもしろかったので」(75歳男性)

・「音楽が最高だし、話もすてき!」(34歳女性)

・「子どもが見ても大人が見ても感動するようなストーリーがよくできてるなぁと感心しました」(59歳女性)



2位『ルパン三世 カリオストロの城』

あらすじ

モンキー・パンチ原作の『ルパン三世』を宮崎駿が監督した1979年制作の劇場版。本作が宮崎駿監督の長編アニメ映画初監督作となる。ゴート札の謎に挑むためにカリオストロ公国を訪れたルパンたちの活躍と、大公家のひとり娘・クラリスの交流を描く。銭形警部の「やつはとんでもない物を盗んでいきました。……あなたの心です」など、名セリフも多く登場。

出演/山田康雄、小林清志、増山江威子、井上真樹夫

監督・脚本/宮崎駿

公開年/1979年

おすすめポイント・見どころ

・「主人公が泥棒だが、お姫様を悪者から助けてかっこよく去っていくという王道的な話で、何も考えずに楽しめる。絵も手書きながら丁寧に描かれていてよい」(53歳男性)

・「これは傑作。名セリフだらけ」(54歳男性)

・「ストーリーがすばらしく、ルパンの魅力が詰まっている」(47歳男性)

・「何度見ても感動が色あせない作品だと思うので」(49歳男性)

・「ルパン三世は昔から見ています。当時の声優も亡くなってしまい残念です」(56歳男性)

・「最後の名場面、銭形警部がクラリスに『やつはとんでもない物を盗んでいきました……』と言う場面がたまらなく好きです」(53歳女性)

・「おじさま(ルパン)とクラリスの最後の掛け合いが、印象に残っています」(56歳男性)

・「宮崎駿の最高傑作と思えるので」(55歳男性)

・「最後の銭形警部の一言が秀逸です」(64歳女性)

・「日本のアニメ文化だと思うから」(55歳女性)

・「宮崎アニメ映画のスタート地点」(61歳男性)

・「ルパンとクラリスの心情を描き、最後の決めゼリフで『やつはとんでもない物を盗んでいきました』と銭形警部が発した言葉が忘れられません。見る者が心の中でもやもやしている何かを表現し、全体のストーリーを締めくくる最高のセリフだと思います」(62歳男性)



3位『風の谷のナウシカ』

あらすじ

最終戦争から1000年後、砂漠化した大地には有毒の森「腐海」が広がり、巨大な王蟲(オーム)という虫が人間たちを脅かしていた。風の谷の姫であるナウシカは、腐海の謎を調べ、蟲との共存の道を探っていた。しかし、かつての戦争で世界を滅ぼした「巨神兵」を載せた飛行船が風の谷に墜落し、ナウシカも戦いに巻き込まれていく。

出演/島本須美、辻村真人、京田尚子、納谷悟朗

原作・監督・脚本/宮崎駿

公開年/1984年

おすすめポイント・見どころ

・「今だからこそ見るべき。自然破壊で何を手に入れたのか、失ったのかをもう一度考えないといけないと思わせる映画だから」(48歳男性)

・「壮大なスケールで環境問題をベースにしたすばらしいストーリーと映像だからです」(65歳男性)

・「歴史は繰り返す。世の中の核となる大切なテーマは世界共通だとわかる」(53歳男性)

・「宮崎アニメの原点。原作マンガのほうが好きだが、映画もよくできている」(60歳男性)

・「ファンタジーと環境問題提起を同時に成立させているところ」(46歳男性)

・「あの世界観に衝撃を受けたから」(51歳女性)

・「宮崎駿監督のよさが一番出ていて、おもしろい」(57歳男性)

・「人によって滅んだ世界でも、人はなお戦いあう。考えさせられる」(48歳男性)

・「人の優しさとは何か、勇気の大切さが伝わってくる」(74歳女性)

・「何年たってもおもしろさが変わらない名作です」(43歳男性)

・「ストーリーが壮大で、何度見ても楽しめる。意味あいが深く、作者の思いがひしひしと伝わってくる。古い作品だが、その完成度はとても高い」(64歳男性)



3位『となりのトトロ』

あらすじ

母親の病気のため、父親と一緒に自然豊かな田舎の家に引っ越してきた小学生のサツキと4歳のメイ。姉妹は、「トトロ」という不思議な生き物と出会い、夜の森や雨の降るバス停でとても不思議な体験をする。宮崎駿監督が原作・脚本・監督を務め、公開から四半世紀以上たった今でも世代を問わず多くの人から愛され続けているファンタジー映画。

出演/日高のり子、坂本千夏、糸井重里、島本須美、北林谷栄、高木均

原作・監督・脚本/宮崎駿

公開年/1988年

おすすめポイント・見どころ

・「『子どものときにだけ訪れる不思議な出会い』という主題歌の歌詞の通り、すてきな物語だったので」(63歳男性)

・「自然の風景や子どもの成長がすばらしい」(50歳男性)

・「子どもの頃に何度も見た絶対に外せない名作」(44歳男性)

・「失われてしまった日本の原風景があるから」(69歳男性)

・「大人になっても、いつまでも楽しめる日本の名作だと思いました」(35歳女性)

・「昔の名作だけど、キャラもかわいいし家庭の雰囲気がとてもいいから」(42歳女性)

・「癒やされる感じがしてほのぼのします」(60歳男性)

・「温かい気持ちになれるから」(60歳男性)

・「トトロがとても愛らしくて、子どもから大人まで楽しめる映画だから」(56歳女性)



5位『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』

あらすじ

竈門炭治郎と禰豆子、我妻善逸、嘴平伊之助は無限列車での任務を受け、炎柱・煉獄杏寿郎と合流。そこでは下弦の壱・魘夢が乗客を食おうとしていた。炭治郎たちは列車と一体化した魘夢と激闘を繰り広げ、魘夢を倒す。しかし、そこに上弦の参・猗窩座が現れ……。

出演/花江夏樹、鬼頭明里、下野紘、松岡禎丞、日野聡、平川大輔、石田彰

監督/外崎春雄

公開年/2020年

おすすめポイント・見どころ

・「バトルシーンがとてもかっこいいし、煉獄さんの後輩を守る強さややさしさに胸打たれたから」(30歳男性)

・「原作通りの忠実さに感動する名作」(40歳男性)

・「戦闘時の迫力とストーリーのよさ」(43歳男性)

・「ストーリーがよい。画像がすばらしい」(49歳男性)

・「映像の美しさとストーリーが感動できるところ」(57歳女性)

・「煉獄さんがすばらしいから」(44歳女性)

・「何度見ても泣けると思います」(40歳女性)

・「久しぶりに感動したアニメ映画だったので」(22歳男性)



6位『天空の城ラピュタ』

あらすじ

見習い機械工の少年パズーは空から降ってきた不思議な少女シータと出会う。謎の鉱石“飛行石”を身につける彼女はラピュタの王族の血を引いていた。ムスカ大佐率いる政府の特務機関に追われていたシータは、空中海賊のドーラやパズーに助けられながら、天空に浮かぶラピュタを目指す。

出演:/田中真弓、横沢啓子、初井言榮、寺田農、常田富士男、永井一郎

原作・監督・脚本/宮崎駿

公開年/1986年

おすすめポイント・見どころ

・「冒険とロマン、純粋な心が満載されており、大人も子どもも感動できる」(58歳男性)

・「少年の冒険心を大人になってもかき立ててくれる名作なので」(44歳男性)

・「すばらしいストーリー展開で、どんどん引き付けられてワクワクする」(52歳男性)

・「何度見てもストーリーや背景で発見があるすばらしい映画。感動も変わらない」(43歳男性)

・「ジブリ作品の中で最もワクワクするアニメーションだから」(60歳女性)

・「宮崎駿先生が世界で認められる代表作だと思うからです」(60歳女性)

・「冒険心をくすぐられてしまう絶妙な内容」(53歳男性)

・「主人公の少女のけなげで勇敢な姿に涙しました」(50歳男性)



7位『もののけ姫』

あらすじ

エミシの村で暮らす青年・アシタカは、村を襲ったタタリ神に呪いをかけられる。その呪いを解くためアシタカは旅に出て、山犬に育てられた少女・サンと出会う。サンのいるシシ神の森では、鉄を作る「タタラ場」の人間たちが自然を破壊し、シシ神を殺そうとしていた……。

出演/松田洋治、石田ゆり子、田中裕子、小林薫、西村雅彦、上條恒彦、美輪明宏、森光子、森繁久彌

原作・監督・脚本/宮崎駿

公開年/1997年

おすすめポイント・見どころ

・「文明のあり方や自然との向き合い方、人間社会のあるべき姿など、普遍的な内容であり、時代を問わず、思索をめぐらすことができる極めて優れた映画だからです」(44歳男性)

・「奥深い世界観とともに人の醜さを学べる」(41歳男性)

・「宮崎作品の中ではこれが一番よくできていると思う。時々見直したくなる」(65歳男性)

・「屋久島のような壮大な森がよかったから」(75歳男性)

・「自然の大切さや、人間の愚かさなどいろいろと考えさせられる映画だと思うから」(51歳女性)

・「ストーリーが壮大でおもしろいから」(40歳男性)

・「人間の心を表現しているのがよい」(71歳男性)



8位『魔女の宅急便』

あらすじ

13歳の魔女・キキは黒猫のジジとともに、1年の修行の旅に出る。街並みが美しい海辺の町・コリコにたどり着いたキキは、おソノさんが経営する「グーチョキパン店」に居候を始める。やがてキキは、ホウキに乗って荷物を届ける「魔女の宅急便」を始めるが……。

出演/高山みなみ、佐久間レイ、山口勝平、加藤治子、戸田恵子

監督・脚本/宮崎駿

公開年/1989年

おすすめポイント・見どころ

・「魔女の女の子・キキが喜んだり怒ったり落ち込んだり。けっしてすごい主人公ではなく、誰しもが共感できるシーンがハートに突き刺さる、何度でも見られるアニメ映画だから」(51歳男性)

・「テーマ音楽も大好きです。こんな世界に行ってみたいです」(28歳男性)

・「ほうきにのっている場面と松任谷由実さんの『ルージュの伝言』のメローディが印象的でした」(68歳女性)

・「いい話だし、ジジがかわいい」(44歳男性)

・「大切なことがたくさん詰まっていると思う」(34歳女性)



9位『紅の豚』

あらすじ

第一次大戦後のアドリア海。かつてイタリア空軍の戦闘機乗りだった男は、豚に姿を変え、ポルコ・ロッソと名乗り真っ赤な戦闘艇で空中海賊と戦う賞金稼ぎをしていた。そんな彼の前に、空中海賊に雇われた用心棒・カーチスが現れ、ポルコに戦いを挑む。

出演/森山周一郎、加藤登紀子、桂三枝、上條恒彦、岡村明美、大塚明夫

原作・監督・脚本/宮崎駿

公開年/1992年

おすすめポイント・見どころ

・「平和を願う内容、戦争の愚かさも理解できる。作中に出てくるタバコやファッションもヨーロッパらしさがよく出ており、純粋にかっこいいと思っています。一つひとつの言葉に重みがあり、飽きない内容です」(36歳男性)

・「大人の生きざまやかっこよさが出ているから」(45歳男性)

・「紅の豚は、地中海が似合うね。豚がかっこいいです」(57歳女性)

・「このアニメは情景がいいので」(72歳男性)

・「男の夢とロマンがあふれたかっこいいセリフが多くて好き」(38歳女性)



9位『君の名は。』

あらすじ

東京の高校生・瀧と、山奥の田舎町で暮らす高校生・三葉。共通点など一切なかったはずの2人の体がなぜか入れ替わり、やがてお互いの存在を強く意識するようになる。興行収入250億3,000万円、観客動員約1,900万人という新海誠監督の大ヒット作品。

出演/神木隆之介、上白石萌音、谷花音、市原悦子、長澤まさみ

原作・監督・脚本・編集/新海誠

公開年/2016年

おすすめポイント・見どころ

・「話が進むにつれて謎が解けていくようでおもしろかったから」(44歳男性)

・「映像にもストーリーにも感動できる」(69歳男性)

・「社会現象になったから」(72歳男性)

・「入れ替わりが意外におもしろい」(61歳男性)



10位『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』

あらすじ

放送当時、社会現象まで巻き起こしたテレビアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』を新たに4部作に編成した劇場版第1作。突然父に呼び出され、謎の敵「使徒」と戦うために人型兵器「エヴァンゲリオン」のパイロットとなった少年・シンジの葛藤を描く。宇多田ヒカルによる主題歌「Beautiful World」も話題となった。

出演/緒方恵美、林原めぐみ、三石琴乃、山口由里子

総監督/庵野秀明

公開年/2007年

おすすめポイント・見どころ

・「昔の作品より絵もきれいになり、CGの技術も当時は高かったと思います。ストーリー展開もよく一番好きです」(33歳男性)

・「テレビアニメ版のエッセンスが凝縮された良作」(49歳男性)

・「劇場で見たときの迫力がすごかったから」(39歳男性)

・「エヴァの魅力が伝わるから」(57歳女性)



11位『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』

あらすじ

「機動戦士ガンダム」シリーズの生みの親として知られる富野由悠季の小説『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』をアニメ化した、劇場版三部作の内の第1作。シャアの反乱から12年後、反地球連邦組織の活動が激化するなか、地球連邦軍大佐、ブライト・ノアの息子であるハサウェイ・ノアは、世界を変えるための戦いをひそかに始めていた。

出演/小野賢章、上田麗奈、諏訪部順一、斉藤壮馬

監督/村瀬修功

公開年/2021年

おすすめポイント・見どころ

・「戦闘シーンがよかったから」(47歳男性)

・「数々の思い入れがあります」(48歳男性)

・「映像がこれまでのガンダム作品とは違うところ」(40歳男性)



11位『アナと雪の女王』

あらすじ

世界中で大ヒットしたディズニーのミュージカルアニメ。王女として生まれた姉妹・エルサとアナの家族愛、アナが繰り広げる雪山での大冒険を描いている。ある日、自身が持つ凍結の力を誤って暴走させ、国中を氷漬けにしてしまったエルサは、城から逃げ山へ消えた。アナは、そんな姉の後を追い雪深い山に入っていく。

出演/クリステン・ベル、イディナ・メンゼル、ジョナサン・グロフ、ジョシュ・ギャッド

監督/クリス・バック、ジェニファー・リー

公開年/2013年

おすすめポイント・見どころ

・「映像美、音楽、ストーリーのすべてがそろったよい作品だから」(52歳男性)

・「楽しいことだけではないけれど、人生はすばらしいものだと気づかせてくれたので」(40歳女性)

・「Disneyが好きだから」(25歳女性)

・「曲もよく、大好きだから」(60歳女性)



13位『STAND BY ME ドラえもん』

あらすじ

『ドラえもん』の原作者である藤子・F・不二雄生誕80周年を記念して制作された3DCGアニメーションによる劇場版。さえない少年・のび太のもとに、ネコ型ロボット・ドラえもんが現われる……。ドラえもんとのび太の出会いなど、原作の7つのエピソードが描かれている。秦基博が歌う主題歌「ひまわりの約束」も大ヒットを記録した。

出演/水田わさび、大原めぐみ、かかずゆみ、木村昴

監督/山崎貴、八木竜一

公開年/2014年

おすすめポイント・見どころ

・「ドラえもんは、いつも夢と希望がある」(59歳男性)

・「キャラクター、ストーリーが非常にすばらしいと感じることができる」(57歳男性)

・「素直に感動できる。よい作品だと思います」(44歳男性)

・「泣けるし心にも響くので、何回見ても好きですね~」(51歳男性)



13位『ドラゴンボール超 ブロリー』

あらすじ

劇場版「ドラゴンボール」シリーズの第20作。原作者の鳥山明が、脚本とキャラクターデザインを担当している。「力の大会」終了後、地球で暮らす悟空とベジータの前に、彼らが今まで出会ったことのないサイヤ人・ブロリーが出現。さらにフリーザも加わり、平和を揺るがす激しい戦いへと発展する。

出演/野沢雅子、堀川りょう、中尾隆聖、島田敏

監督/長峯達也

公開年/2018年

おすすめポイント・見どころ

・「ブロリーの超人的な強さを見てもらいたい」(53歳男性)

・「子どもから中年層まで幅広い年代で楽しめるアニメだから」(51歳男性)

・「親子ともども『ドラゴンボール』のファンです」(53歳男性)



13位『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン』

あらすじ

京都アニメーションによる人気テレビアニメ『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』の劇場版。孤独な兵士だったヴァイオレットは、手紙を代筆する「自動手記人形」の職に就き、手紙を通して人の心や愛に触れ、多くのことを学んできた。ある日、倉庫で宛先不明の1通の手紙が見つかったことで、彼女の運命が大きく動き始める。

出演/石川由依、浪川大輔、子安武人、木内秀信

監督/石立太一

公開年/2020年

おすすめポイント・見どころ

・「基本的に京都アニメーションの作品はすべてオススメです!」(61歳男性)

・「感動的で、印象に残っているので」(51歳男性)

・「とにかく泣ける。切ない物語と考えさせられる」(34歳女性)



17位『この世界の片隅に』

おすすめポイント・見どころ

・「声高ではないけど、こんなに丁寧に戦時下の生活を描いている映画は実写映画を含めて見たことはありません」(64歳男性)

・「母が呉の出身で原爆も経験したので、とても身近に感じる映画でした」(56歳女性)



17位『ドラえもん のび太の宇宙小戦争(リトル・スターウォーズ)』

おすすめポイント・見どころ

・「ドラえもんだ~い好き!」(33歳女性)

・「感動できるから。ジャイアン最高」(41歳女性)



17位『天気の子』

おすすめポイント・見どころ

・「代々木の風景がリアルに描かれていたから」(57歳男性)

・「ストーリーがおもしろく感動できる」(60歳男性)



17位『耳をすませば』

おすすめポイント・見どころ

・「青春時代を思い出させてくれる」(64歳男性)

・「田舎の雰囲気がすてきだったから」(49歳女性)



17位『名探偵コナン 純黒の悪夢(ナイトメア)』

おすすめポイント・見どころ

・「普段のコナンよりもっと深く楽しく、凝ったものになっているから」(53歳男性)

・「なじみやすくて親しみのあるキャラクター」(42歳女性)



17位『名探偵コナン ベイカー街(ストリート)の亡霊』

おすすめポイント・見どころ

・「コナンの映画の中でも、一番おもしろいと思っている」(69歳男性)

・「ストーリーがしっかりしていて見応えがあるから」(44歳男性)



17位『劇場版 呪術廻戦 0』

おすすめポイント・見どころ

・「最近見たアニメの中で最高の出来だと思う」(55歳男性)

・「好きな作品なので、映画化はうれしい」(44歳女性)



17位『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』

おすすめポイント・見どころ

・「テレビで放映されていたときから好きな作品なので」(65歳男性)

・「迫力があってすばらしかったので」(61歳男性)



17位『AKIRA』

おすすめポイント・見どころ

・「名作中の名作である。難解なアニメなので好みが分かれる作品でもある。描写がすごい」(54歳男性)

・「映像のクオリティがすばらしくて演出も近代的で最高ですね」(41歳男性)



17位『トイ・ストーリー3』

・「親しみがあり癒やされるから」(51歳男性)

・「ディズニー映画で、バズが好きだから」(51歳男性)



見ないと損をする名作アニメ映画一覧【ジャンル別ランキング】

今回ランクインした名作 アニメ映画をジャンルごとにまとめ、得票率に基づいてランキング化しました。

家族そろって見たいファミリー向けアニメ映画や、大人にこそ楽しんでほしいアニメ映画など、ジャンル別に紹介していますので、ぜひ気になる作品をチェックしてみてください。

青春アニメ映画

1位『君の名は。』

2位『天気の子』

2位『耳をすませば』

4位『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』

5位『時をかける少女』

6位『映画「聲の形」』

6位『秒速5センチメートル』

6位『THE FIRST SLAM DUNK』

9位『サマーウォーズ』

9位『劇場版 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』

9位『傷物語〈I 鉄血篇〉』

9位『リズと青い鳥』

13位『涼宮ハルヒの消失』

13位『心が叫びたがってるんだ。』

13位『HELLO WORLD』

ヒューマンドラマ系アニメ映画

1位『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン』

2位『この世界の片隅に』

3位『君たちはどう生きるか』

4位『風立ちぬ』

5位『カールじいさんの空飛ぶ家』

SFアニメ映画

1位『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』

2位『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』

3位『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』

3位『AKIRA』

5位『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』

5位『コードギアス 復活のルルーシュ』

5位『GHOST IN THE SHELL 攻殻機動隊』

8位『機動警察パトレイバー the Movie』

8位『MEMORIES』

8位『COWBOY BEBOP 天国の扉』

8位『パプリカ』

8位『イノセンス』

ファンタジーアニメ映画

1位『千と千尋の神隠し』

2位『風の谷のナウシカ』

3位『天空の城ラピュタ』

4位『もののけ姫』

5位『アナと雪の女王』

6位『おおかみこどもの雨と雪』

7位『ハウルの動く城』

7位『アラジン』

9位『蛍火の杜へ』

9位『バケモノの子』

9位『すずめの戸締まり』

9位『さよならの朝に約束の花をかざろう』

9位『ペンギン・ハイウェイ』

9位『リロ&スティッチ』

9位『映画 えんとつ町のプペル』

国民的人気シリーズアニメ

1位『STAND BY ME ドラえもん』

2位『ドラえもん のび太の宇宙小戦争(リトル・スターウォーズ)』

2位『名探偵コナン 純黒の悪夢(ナイトメア)』

2位『名探偵コナン ベイカー街(ストリート)の亡霊』

5位『名探偵コナン ゼロの執行人

6位『映画ドラえもん のび太の新恐竜』

7位『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶモーレツ!オトナ帝国の逆襲』

7位『劇場版ポケットモンスター/ミュウツーの逆襲』

9位『映画クレヨンしんちゃん ガチンコ!逆襲のロボとーちゃん』

ファミリー向けアニメ映画

1位『となりのトトロ』

2位『魔女の宅急便』

3位『トイ・ストーリー3』

4位『トイ・ストーリー』

4位『ミニオンズ』

6位『ファインディング・ニモ』

6位『ズートピア』

6位『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』

9位『ライオン・キング』

10位『あらしのよるに』

10位『モンスターズ・インク』

アクション・活劇アニメ映画

1位『ルパン三世 カリオストロの城』

2位『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』

3位『紅の豚』

4位『ドラゴンボール超 ブロリー』

5位『劇場版 呪術廻戦 0』

6位『ONE PIECE FILM Z ワンピース フィルム ゼット』

7位『ベルセルク 黄金時代篇I 覇王の卵』

8位『スパイダーマン:スパイダーバース』

大人向けアニメ映画

1位『ベルヴィル・ランデブー』

1位『千年女優』

3位『映画大好きポンポさん』

3位『言の葉の庭』

3位『夜は短し歩けよ乙女』

3位『鉄コン筋クリート』

3位『PERFECT BLUE パーフェクトブルー』

一生に一度は見るべきアニメ映画が見られる動画配信サイト一覧

「一生に一度は見るべきアニメ映画をぜひ見てみたい」という方は、動画配信サービスで視聴するのがよいでしょう。

2024年6月時点でランキングのトップ15が見られる主な動画配信サービスには、以下があります。

Amazon・プライム・ビデオ

『ルパン三世 カリオストロの城』(有料)

『君の名は。』

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』

『アナと雪の女王』(有料)

『STAND BY ME ドラえもん』

『ドラゴンボール超 ブロリー』

Hulu

『君の名は。』

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』(有料)

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』(有料)

Netflix

『君の名は。』

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』

『STAND BY ME ドラえもん』

『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン』

U-NEXT

『ルパン三世 カリオストロの城』

『君の名は。』

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』(有料)

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』(有料)

『STAND BY ME ドラえもん』

『ドラゴンボール超 ブロリー』

ディズニープラス

『アナと雪の女王』

死ぬまでに見るべきアニメ映画をランキング形式で紹介しました

名作アニメ映画をランキング形式で紹介しました。スタジオジブリ作品や人気テレビアニメシリーズの劇場版のほか、ディズニー映画や新海誠監督作品、細田守監督作品など、多くの名作がランクインしています。アニメと一言で言っても、子どもと一緒に楽しめるエンターテインメント作品から、大人に響く深いテーマを持った作品まで、幅広い作品がそろっています。

あまりアニメ映画を見たことがないという方も、ぜひこの機会にご覧になってみてはいかがでしょうか。実写映画とはまた違うイマジネーションや表現力など、アニメ映画ならではの魅力を知ることができるはずです。

調査時期:2024年6月7日

調査対象:マイナビニュース会員

調査数:男女合計511人(男性: 399人、女性: 112人)

調査方法:インターネットログイン式アンケート



