わたしたちの働き方が変わるなか、ビジネスをより効率的に前進させるために必要なコミュニケーションとは? また、ツールやソリューションを導入するだけでなく、どう活用していくべきか。IT×コミュニケーションという視点で、トップランナーに話を聞く。
やばい後輩 第144回 【漫画】後輩はもう帰る気だった!? 夏の外回りで価値観の違いを実感
非正規雇用にまつわる実話 第60回 コンプラ時代の今、派遣社員は働きやすくなった?
アメックス会員が求める"特典"とは......? 「会員歴のプライド」「マニュアルなしのコンシェルジュ」など担当者から聞いた"裏話"も
【2026年8月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選
本当にあった「キャッシュレス決済」体験 第153回 【漫画】「支払いは現金のみ」と分かっていたのに……会計で反射的に出してしまったものは
働き盛りのビジネスパーソン、加えて転職・結婚・不動産購入・セカンドキャリアなど、ライフステージの節目を迎える様々な局面で確かな情報を必要としている人たちに向けて"実用的で役に立つ"をモットーに、"ポジティブ"で"一歩踏み出したいという意欲を後押しする"コンテンツをお届けします。