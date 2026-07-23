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「IT×コミュニケーション」のニュースまとめ

わたしたちの働き方が変わるなか、ビジネスをより効率的に前進させるために必要なコミュニケーションとは? また、ツールやソリューションを導入するだけでなく、どう活用していくべきか。IT×コミュニケーションという視点で、トップランナーに話を聞く。

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働き盛りのビジネスパーソン、加えて転職・結婚・不動産購入・セカンドキャリアなど、ライフステージの節目を迎える様々な局面で確かな情報を必要としている人たちに向けて"実用的で役に立つ"をモットーに、"ポジティブ"で"一歩踏み出したいという意欲を後押しする"コンテンツをお届けします。