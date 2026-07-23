「IT×コミュニケーション」のニュースまとめ

わたしたちの働き方が変わるなか、ビジネスをより効率的に前進させるために必要なコミュニケーションとは? また、ツールやソリューションを導入するだけでなく、どう活用していくべきか。IT×コミュニケーションという視点で、トップランナーに話を聞く。