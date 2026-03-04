HENNGEは3月2日、企業の情報システム部門の現場をリアルに追体験できるオリジナルボードゲーム「情シスすごろく」の最新作である「情シスすごろく新版」を提供開始することを発表した。

「情シスすごろく」は情報システム部門間のコミュニケーション促進や、ITトラブル対応のシミュレーションを目的として、2022年に誕生。それ以降もバージョンアップを重ねてきた。

政府が定める「サイバーセキュリティ月間2026」（2月1日～3月18日）に合わせてリリースされた「新版」は、最新のサイバー脅威に対応した新しいカードを追加したほか、パッケージの小型・軽量化を実現した。ルールおよび仕様ともに「決定版」に位置付けられる。

新版の変更点と主な特徴

今回作成した「情シスすごろく新版」では、情シス部門がより気軽に、かつ実務に役立つ形で活用できるような刷新を行っている。

最新のサイバー脅威・ITトレンドに対応し、「社内のVPNすべてに深刻な脆弱性が発覚」「自社が海外進出した結果、セキュリティアラートが24時間飛んでくるように」といった脅威・トラブルを追加したり、これまで人力で対応していた業務が生成AIに置き換わったりするなど、2026年現在の情シスが直面する脅威やテーマを収録した。

また、日常的なオフィス内での利用やイベント会場への持ち出しを容易にするため、パッケージおよび付属品のサイズを刷新している。カードのサイズはそのままで視認性は維持しつつ、全体の大きさをA5からA6に小型・軽量化を図ることで、場所を選ばず気軽にプレイできる仕様へと変化。

さらに、新ルールとして相互理解を深める「トークボーナス」を追加。お題に関連した自社の状況や個人の経験を話すことで、ゲームを有利に進められる「トークボーナス」を正式ルールとして明文化。情報システムの基礎知識が少ない参加者でも「ゲームを通じて参加者同士の仕事環境や悩みを理解し合える」設計としている。

「情シスすごろく新版」リリースの背景について

「情シスすごろく」は2022年に初版がリリースされて以降、企業でのチームビルディングや新入社員研修のツールとして活用されてきた。情シス部門内にとどまらず、ITソリューションを提案する企業の営業部門研修など部門の垣根を越え、「情シス現場のリアル」を追体験し、相互理解を深めるための架け橋としても使われているとのことだ。

近年の情シス部門では、人材不足やシステムの複雑化、高度化するサイバー攻撃への対応といった多岐にわたる課題に直面している。特にシステムトラブルは瞬時に企業の信頼性を損なう事態に発展する可能性があり、その対応能力の向上が求められる。

「テクノロジーの解放」を理念に掲げるHENNGEは、情シス部門が直面するこれらの課題を、コミュニケーションを通じて楽しく実践的に解決するため、「新版」へのアップデートを図った。