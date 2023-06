デジタル時代に対応する新しいスキルの取得が必要ということで、「リスキリング」という言葉が普及し始め、個人個人のスキルが再度注目されていると思います。昨年の世界経済フォーラム「ジョブ・リセット・サミット2021」では、アップスキリング(技能向上)とリスキリング(新たな学び・研修)の重要性が説かれました。

最近、生成AIの一種である「ChatGPT」が話題となっているように、AIが恐ろしいスピードで進化しています。ジョブ・リセット・サミット2021のレポート『スキルと職場学習の未来について、知っておくべき6つのこと』では、「自動化や人間と機械の新たな分業により、2025年には世界で8500万人の仕事が打撃を受けると予測されています」と述べられています。

例えば、現実ではすでに、グローバル企業で翻訳業務がその影響を受けています。ディープラーニングを基盤にした機械翻訳の質はもはや人間並みで、翻訳者の仕事がなくなりつつあります。今後同じことがいろいろな職種で発生する可能性があり、AIと共存しながら生き残りを図るためのスキルを身に着ける必要があります

また、上記レポートには「調査対象となったすべての国で、L&D(学習・開発)担当者が今年最も重要となるスキルとして挙げたのは、レジリエンス(強靭性)と、デジタル化が進む世界で効果的に活動するために必要なテクノロジースキルであるデジタルフルエンシーでした」と記載されています。デジタル化の浸透によって、デジタルを使いこなすスキルが重要になってきています。というか、必須でしょうね。

つまり、アップスキリングとリスキリングで、個人をバージョンアップする必要があるのです。では、みなさんは、スキルと聞いてどのようなことを思い浮かべますでしょうか? ITに関わる専門スキル、プレゼンスキル、交渉スキルなど、さまざまなスキルが思い浮かぶと思います。英単語「Skill」の語源は、古ノルド語「skil」(区別、識別能力、知識)→ ゲルマン祖語「skilja」(区別)→ 印欧語根「skelH-」(切り分ける)が語源だそうです。それは、区別する能力のようなイメージです。

この「スキル」と、知っていることが語源の「Knowledge」が意味する「知識」って、少し混同しやすいので整理しておきます。スキルは、訓練や経験によって身に付くある分野の技能や技術です。一方で知識は、勉強や教わることによって得られる、ある分野について知っている、理解している事柄です。

知識は、スキルによる実践や行動が伴わないと、単なる物知りということになります。逆に、その分野の知識がないとスキルは身につきません。さらに言うと、現在の社会では、知識だけでなく新しいことを探していく力である「探求力」が必要です。

スキルを身に付ける方法の1つに、集合研修があります。ただ、集合研修の成果は、実はハネムーン効果だと言われています。新婚さんには申し訳ないのですが、その効果は長続きしないということです。

それは、知識を得ただけではスキルになっていないからです。OJTと実践による経験によって知識がスキルになり、ようやく身につくのです。ただ、上記レポートでも書かれていますが、集合研修はエンゲージメントを高めチームワークを育む効果があります。

筆者は長年の経験と勉強から、スキルを3つに分類しています。それは「プロフェッショナルスキル」「ソフトスキル」そして「リーダーシップスキル」です。最近、書籍『ユーモアは最強の武器である』(東洋経済新報社 著者:ジェニファー・アーカーら)を読んで、ユーモアもスキルだと思い始め勉強をしていますが、それは別の機会に置いておきます。

ところで、プロフェッショナルスキルとは、専門職に関わるようなスキルです。IT関係でしたらソフトウェア開発やデータベース開発・運用、ネットワーク設計など、多岐にわたるスキルがあります。IT部門の方は、おなじみだと思います。私はいろいろなプロの仕事をしてきましたので、記載しようと思うとスキル一覧が大変なことになります。関係ありませんが、ギターを弾くスキルもあります(笑)

ソフトスキルは、聴く、話す、書く、考える、分析する、コミュニケーションする、などビジネスの基盤のようなスキルです。英会話などの外国語もソフトスキルです。案外、聴くスキルが弱い人が多いので、そこを鍛えるのがスキルアップに効果的です。書籍『LISTEN――知性豊かで創造力がある人になれる』(日経BP 著者:ケイト・マーフィ)はとても参考になります。

そして、なかなかなじみがないのですが、リーダーシップスキルはキャリアアップには不可欠なスキルです。ここからは、リーダシップスキルについて少し掘り下げます。

そもそも、リーダシップは生まれつき持っているものではなく、スキルとして身に着けるという考え方があります。そして、率先してチームを引っ張る人を日本ではリーダシップがある人と評価しますが、実は、チームを下支えるなどリーダシップにもいろいろなスタイルがあります。

外資系企業をいろいろ経験すると、本質部分はかなり近しいのですが、企業によって求められるリーダシップがそれぞれ定義されていることを知ります。例えば、Amazonでは「リーダーシッププリンシプル」として公開しています。圧倒されそうなすごい数のプリンシプルですが、Amazonではどれもが重要なことなのでしょう。

ちなみに筆者は、戦略的な思考、変化をリードすること、他者のキャリア開発をサポートすることを、自身のリーダーシップのフィロソフィーにしています。この連載も、ある意味で他者のキャリア開発をサポートするために執筆しています。

最近のマッキンゼー社のレポート『What is Leadership』では、リーダシップを次のように定義しています。

Leadership is a set of behaviors used to help people align their collective direction, to execute strategic plans, and to continually renew an organization.

リーダシップとは、人々が集団の方向性を一致させ、戦略的計画を実行し、組織を継続的に刷新するために用いられる一連の行動様式である。