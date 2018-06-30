鉄道の2018年6月の新着記事一覧
2018年06月30日(土)
JR東海・JR西日本・JR九州、新幹線車内で3社共通無料Wi-Fiサービス
2018/06/30 20:04
JR西日本500系「ハローキティ新幹線」新大阪駅へ、関西でも大人気!
2018/06/30 19:22
鉄道トリビア 第462回 京阪石山坂本線の一部区間は東海道本線だった
2018/06/30 11:36
JR西日本500系「ハローキティ新幹線」デビュー - 博多駅で出発式
2018/06/30 08:33
JR西日本「車両状態監視装置」公開、メンテナンスの安全性向上へ
2018/06/30 06:00
2018年06月29日(金)
近鉄「リモートサポート付定期券特急券自動発売機」を順次導入へ
2018/06/29 20:17
JR東日本、新小岩駅総武快速線ホームドアは10月下旬から使用開始
2018/06/29 20:05
2018年06月28日(木)
JR四国、土休日限定お得なきっぷ2種類の発売駅を拡大 - 計51駅に
2018/06/28 22:03
「えちごトキめきリゾート 雪月花」北越急行ほくほく線へ初乗入れ
2018/06/28 21:40
銚子電気鉄道「金太郎ホーム号・大正ロマン電車」6/29から運行開始
2018/06/28 21:12
熊本電気鉄道、元銀座線の車両01形が初めて運転体験会に - 8月開催
2018/06/28 20:32
新幹線H5系もデザイン「北海道命名150年記念デザイン缶」7/10発売
2018/06/28 20:21
名鉄、訪日外国人向け「MEITETSU FREE Wi-Fi」7月から35駅に拡大
2018/06/28 18:25
JR東日本「POKEMON with YOU トレイン」プラレールに - 6/28発売
2018/06/28 18:11
JR東日本、桜木町駅にピカチュウ登場! 駅名表示板・番線案内にも
2018/06/28 17:56
埼玉新都市交通「鉄道博物館新館オープン記念往復乗車券」7/5発売
2018/06/28 16:58
JR東日本、鉄道博物館新館へ「シンカリオン×てっぱくきっぷ」発売
2018/06/28 16:39
北海道新幹線の青函トンネル全域に携帯電話サービス、来春から順次
2018/06/28 16:04
2018年06月27日(水)
JR四国が無料Wi-Fiサービス - 8000系・8600系も8月から順次導入へ
2018/06/27 21:20
近鉄、名阪特急を割引 - 8月にチケットレスサービスで乗る人が対象
2018/06/27 20:43
京王電鉄、時差通勤と「京王ライナー」で「楽・得」キャンペーン
2018/06/27 19:54
京王電鉄、夏休み期間に合わせて2つのスタンプラリー企画を開催へ
2018/06/27 19:20
東武鉄道「SL大樹」七夕イベント、限定ヘッドマーク・特別装飾など
2018/06/27 19:01
JR北海道、快速「ふらの・びえい号」旭川～富良野間で6/30から運行
2018/06/27 18:50
JR西日本、訪日外国人向け商品を見直し - USJと連携した新規商品も
2018/06/27 17:41
相鉄「星川みほし」バースデー記念乗車券と記念グッズを同時発売
2018/06/27 17:03
福岡市地下鉄、博多祇園山笠の期間中に装飾列車・臨時列車を運行
2018/06/27 16:52
JR九州、博多駅「ななつ星」ラウンジが期間限定カフェ＆ストアに
2018/06/27 16:38
鉄道ニュース週報 第127回 新幹線時代の街のシンボル誕生 - えちぜん鉄道福井駅高架化
2018/06/27 07:00
2018年06月26日(火)
JR西日本「ハローキティ新幹線」運行開始に合わせてグッズを発売
2018/06/26 21:17
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JRや、京急、西武、小田急、東武、京王などの私鉄も含め、最新車両や鉄道に関する耳寄り情報、さらにトリビアなどを徹底紹介。関東のみならず、阪急や南海など関西の鉄道会社や九州の或る列車やゆふいんの森などの観光列車のレポートもお届けします。