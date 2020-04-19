鉄道の新着記事一覧
2020年04月19日(日)
地下鉄構内構築シミュレーションゲーム『STATIONflow』正式版発売
2020/04/19 18:46
JR東日本「Suica」ガーミンのウェアラブル端末でもチャージ可能に
2020/04/19 18:28
NICT・鉄道総研・JR東日本、烏山線で実証実験に成功 - その内容は
2020/04/19 18:14
JR東海、沼津駅構内6/7深夜に工事 - 東海道本線の一部区間で運休に
2020/04/19 17:56
JR東海、新幹線運転士向け「異常時訓練シミュレ―タ」導入が完了へ
2020/04/19 17:37
JR東海、超電導リニアの技術を学ぶ「発見! リニア未来シティ」公開
2020/04/19 17:15
2020年04月18日(土)
旅チャンネル『鉄道ポスターの旅』最新話は千綿駅＆一畑口駅の旅
2020/04/18 21:19
京王電鉄、各駅でツバメの巣作りに備えた「フン受け板」今年も設置
2020/04/18 20:52
京王電鉄、障がい者手帳アプリ提示で障がい者・介護者向け割引適用
2020/04/18 20:43
京急電鉄「けいきゅんとおうちで遊ぼう」開設、運転台からの動画も
2020/04/18 20:35
「京成電鉄藝術賞」東京藝術大学の学生による卒業・修了制作を表彰
2020/04/18 20:26
鉄道ニュース週報 第221回 京成電鉄「スカイライナー」青砥駅停車を歓迎する
2020/04/18 08:00
2020年04月17日(金)
JR九州「おうちであそぼう!」開設「水戸岡鋭治デザインぬりえ」も
2020/04/17 18:37
JR九州「黒崎駅リニューアル1周年記念乗車券」郵送申込みで発売へ
2020/04/17 18:25
JR東日本、団体臨時列車「ありがとうリゾートうみねこ」運行中止に
2020/04/17 18:12
2020年04月16日(木)
JR北海道、札沼線北海道医療大学～新十津川間最終運行さらに繰上げ
2020/04/16 22:16
「大阪メトロ」今週末は全9路線で2割程度減便 - 近鉄・阪急も協力
2020/04/16 18:47
JR西日本、芸備線東城～備後落合間の運転再開繰上げ - 4月下旬予定
2020/04/16 17:43
西鉄天神大牟田線・貝塚線など5/6まで土日祝日を減便ダイヤで運行
2020/04/16 17:21
JR九州、運休本数をさらに拡大 - D＆S列車は5/31まですべて運休に
2020/04/16 17:05
函館市電、復元チンチン電車「箱館ハイカラ號」運行開始が延期に
2020/04/16 16:47
JR北海道、一部列車の運休5月末まで継続 - 快速「エアポート」も
2020/04/16 16:39
2020年04月15日(水)
JR貨物、北海道内最大級の物流施設「DPL札幌レールゲート」を新設
2020/04/15 18:28
JR貨物HD300形を使用、動的軌間・平面性測定装置の走行試験を実施
2020/04/15 18:14
JR北海道、札沼線廃止区間の最終運行繰上げ - 来場自粛も呼びかけ
2020/04/15 17:41
2020年04月14日(火)
ヱビスビール「JR高輪ゲートウェイ駅開業記念」缶、数量限定発売へ
2020/04/14 17:46
秩父鉄道が計画運休、急行列車と西武線直通列車は全列車が運休に
2020/04/14 17:29
JR西日本「最大の危機」山陽新幹線＆「はるか」運行計画見直し検討
2020/04/14 17:21
大井川鐵道井川線、5/8まで終日運休に - 大井川本線普通は平常通り
2020/04/14 17:00
JR東海、5～6月に運転予定だった在来線観光列車が運転取りやめに
2020/04/14 16:41
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JRや、京急、西武、小田急、東武、京王などの私鉄も含め、最新車両や鉄道に関する耳寄り情報、さらにトリビアなどを徹底紹介。関東のみならず、阪急や南海など関西の鉄道会社や九州の或る列車やゆふいんの森などの観光列車のレポートもお届けします。