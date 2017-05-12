パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計25作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で5月29日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『信長協奏曲』『男水！』『僕は妹に恋をする』『L・DK』『新宿スワン』『生徒諸君！』『ヒト喰イ』『蟲（バグ）』『町でうわさの天狗の子』『私たちは繁殖している』『ふだつきのキョーコちゃん』など計25作品(各1～3巻まで)。

信長協奏曲

勉強嫌いで日本の歴史に何の興味もない高校一年生・サブローはある日突然、戦国時代にタイムスリップしてしまう。そこで出会った本物の織田信長は病弱で顔はサブローにそっくりだった。その信長に「体の弱い自分に代わって織田信長として生きてくれ」と頼まれてしまう。2014年に小栗旬主演でドラマ化され、2016年には映画版も公開された。

