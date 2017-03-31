パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計36作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で4月27日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『亜人』『土竜の唄』『進撃の巨人 attack on titan』『ぼくらの』『寄生獣 フルカラー版』『僕たちがやりました』『ドラゴンヘッド』『恋がヘタでも生きてます』『姉の結婚』『若林くんが寝かせてくれない』『奈落の羊』など計36作品(各1～6巻まで)。

亜人

高校生・永井圭はある日、交通事故で死ぬが、その直後に生き返った。それは、彼が死なない生物・亜人であり、人間ではないことを意味する。人間たちから逃げ惑い、人里を離れて山の中に逃げ込んだ圭に、人間と敵対する亜人たちが接触する。佐藤健主演、綾野剛や玉山鉄二など実力は二枚目俳優キャストで実写映画化される。9月30日公開。

『土竜の唄』(小学館刊、4月12日まで) 『進撃の巨人 attack on titan』(講談社刊、4月13日まで) 『ぼくらの』(小学館刊、4月13日まで) 『寄生獣 フルカラー版』(講談社刊、4月13日まで) 『僕たちがやりました』(講談社刊、4月13日まで)

