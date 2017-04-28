パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計48作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で5月25日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『この世界の片隅に』『ちはやふる』『進撃の巨人 attack on titan』『トモダチゲーム』『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX EPISODE1：SECTION9』『でぶせん』『境界のRINNE』『東京闇虫 －2nd scenario－パンドラ』『自殺島』『失恋ショコラティエ』『みんな！ エスパーだよ！』など計48作品(各1～3巻まで)。

この世界の片隅に

広島市から呉へ嫁いだすず。新しい家族、新しい街、戦火の中で新しい世界に戸惑いながら生きていく。主役の声をのんが演じた、片渕須直監督によるアニメ映画が大ヒットし、ロングラン上映中。

『ちはやふる』(講談社刊、5月18日まで) 『進撃の巨人 attack on titan』(講談社刊、5月11日まで) 『トモダチゲーム』(講談社刊、5月18日まで) 『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX EPISODE1：SECTION9』(講談社刊、5月11日まで) 『でぶせん』(講談社刊、5月11日まで)

(マイナビニュース広告企画:提供 パピレス)

