パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計52作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で4月13日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『曇天に笑う』『ちはやふる』『海賊とよばれた男』『BLUE GIANT』『アキバタリアン 分冊版』『サムライせんせい【分冊版】』『ごくりっ』『セ・フ・レ』『ヘルズキッチン 分冊版』『椎名くんの鳥獣百科』『ハチミツとクローバー』など計52作品(各1～5巻まで)。

曇天に笑う

明治維新後の滋賀・大津で、人に災いをもたらす大蛇の力を手に入れた忍者集団と、曇天三兄弟、明治政府の三つ巴の戦いを描く。福士蒼汰、中山優馬、古川雄輝、桐山漣といったイケメン俳優陣によって、2018年2月に実写映画が公開される。

