パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計91作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で4月6日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『逃げるは恥だが役に立つ』『あさひなぐ』『しあわせアフロ田中』『ヒストリエ』『宝石の国』『穴殺人』『天空侵犯』『煉獄ゲーム』『ふろがーる！』『放課後さいころ倶楽部』『からかい上手の高木さん』など計91作品(各1～3巻まで)。

逃げるは恥だが役に立つ

彼氏なし、派遣切りで求職中の森山みくりは、独身の会社員・津崎平匡の家事代行として週1で働き始める。両者ともに快適な関係を築いたふたりだが、みくりが実家の事情から辞めることに。現状を維持したい彼らが出した結論は、就職としての結婚――契約結婚だった。新垣結衣&星野源でドラマ化され大ヒット、「恋ダンス」も話題となった。13日に最終巻が発売し、全9巻でついに完結。

