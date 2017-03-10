パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計35作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で3月23日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『3月のライオン』『恋は雨上がりのように』『のだめカンタービレ』『進撃の巨人 悔いなき選択 リマスター版』『5時から9時まで』『蟲師』『すべてがFになる ‐THE PERFECT INSIDER‐』『NO．6 [ナンバーシックス]』『FAIRY TAIL』『エデンの檻』『今日のあすかショー』など計35作品(各1～3巻まで)。

3月のライオン

中学生という若さで棋士としてデビューし、東京の下町で一人暮らしをしている桐山零。下町の3姉妹との交流を通して人間として成長しながら、棋士として高みを目指していく。神木隆之介主演による実写映画の前編が3月18日より公開。後編は4月22日より公開される。

『恋は雨上がりのように』(小学館刊、3月23日まで) 『のだめカンタービレ』(講談社刊、3月23日まで) 『進撃の巨人 悔いなき選択 リマスター版』(講談社刊、3月23日まで) 『5時から9時まで』(小学館刊、3月23日まで) 『蟲師』(講談社刊、3月23日まで)

『すべてがFになる ‐THE PERFECT INSIDER‐』(講談社刊、3月23日まで) 『NO.6 [ナンバーシックス]』(講談社刊、3月23日まで) 『FAIRY TAIL』(講談社刊、3月23日まで) 『エデンの檻』(講談社刊、3月23日まで) 『今日のあすかショー』(小学館刊、3月23日まで)

