パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計44作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で3月30日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『PとJK』『重版出来』『BLUE GIANT』『秘密 －トップ・シークレット－』『ボールルームへようこそ Sweep over the Dance hall』『DAYS』『モブサイコ100』『ハレ婚。』『GREEN WORLDZ』『僕たちがやりました』『弟の夫』など計44作品(各1～3巻まで)。

PとJK

女子高生のカコが年齢をごまかして参加した合コンで出会った功太は実は警察だった。「P」と「JK」が交際することはできないため、2人は秘密の結婚生活を送ることに。アイドルグループ・KAT-TUNの亀梨和也と女優の土屋太鳳による映画『PとJK』も3月25日より公開となる。

『重版出来』(小学館刊、3月16日まで) 『BLUE GIANT』(小学館刊、3月16日まで) 『秘密 －トップ・シークレット－』(白泉社刊、3月15日まで) 『ボールルームへようこそ Sweep over the Dance hall』(講談社刊、3月16日まで) 『DAYS』(講談社刊、3月16日まで)

