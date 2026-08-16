マイナビニュース・エンタメチャンネルの新たな定番記事を目指すお試し企画「日曜トライアル」。昨日8月15日は、81回目の「終戦の日」だった。そこで今回は、これまでマイナビニュースのインタビューを受けた俳優たちが、戦争を題材にした作品への出演などを通して語ったコメントをピックアップする【戦争と向き合った役者たち】をお送りする。

水上恒司（『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』）

2023年公開の映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』で、福原遥演じる現代の女子高生・百合と出会う特攻隊員・佐久間彰を演じた水上恒司。撮影に臨むにあたり、特攻隊に関する映像や文献に目を通した。

特に印象に残ったのが、特攻隊員として出撃命令を受けながら、その前に終戦を迎えた男性が、出撃前夜に眠れず天井の木目を数えていたという証言。戦争を経験していない自分に当時の人々の感情を推し量ることはできないとしながらも、「100年も経っていなくて遥か昔の話ではない」と受け止め、同世代に「知るきっかけ」を届けたいという思いを語った。

河合優実（『あんぱん』）

2025年のNHK連続テレビ小説『あんぱん』で、主人公・のぶ(今田美桜)の妹・蘭子を演じた河合優実。愛する豪(細田佳央太)を戦争で失った蘭子は、戦死を「立派」なこととして受け止めようとする姉・のぶに「そんなのうそっぱちや!」とぶつかり、その後も反戦の立場を貫いていく。

河合は、当時の人々が最初からすべてを理解した上で戦争へ向かったわけではなく、大きな流れに絡め取られ、気付けば逃れにくい状況になっていたのではないかとも想像。「自分だったら絶対に反対できた」と簡単には言い切れないからこそ、蘭子と豪の物語が、見る人に改めて考えてもらうきっかけになればという思いを明かしていた。

北村匠海（『あんぱん』）

同じく『あんぱん』で、やなせたかしさんをモデルにした柳井嵩を演じた北村匠海。軍隊に入り、戦地へ向かう嵩を演じた戦争パートの撮影を振り返った際に飛び出したのが、「戦争は悪だなと思いました」という率直な言葉だった。

戦地での飢えをリアルに表現するため、食事を抜いたり水分を制限したりしながら撮影に臨んだという北村。命を奪われることだけではなく、自分の感情を表現することや、一人ひとりの「個性」まで失われていく軍隊の環境を役として体感したことで、戦争への思いをより強くしたことがうかがえる。

中村蒼（『シミュレーション 昭和16年夏の敗戦』『宝島』『沈黙の艦隊 北極海大海戦』）

2025年、ドラマ『シミュレーション 昭和16年夏の敗戦』、映画『宝島』『沈黙の艦隊 北極海大海戦』と、戦争や平和につながるテーマを扱った作品への出演が相次いだ中村蒼。一連の作品を通して、戦争や核、沖縄をめぐる問題は過去だけで完結したものではなく、現在にもつながっていると感じたという。

「無関心であること」が問題を長引かせるという言葉は、戦争を直接経験していない世代が、過去と現在にどう向き合うかを考える上で一つのヒントになるのではないか。

4人はいずれも戦争を体験していない。だからこそ、当時を生きた人の気持ちを完全に理解できるとは語っていない。それぞれアプローチは違うものの共通しているのは、「知らない」ということをそのままにしない姿勢だ。

8月15日の「終戦の日」には、テレビや新聞、ニュースサイトで多くの戦争特集が組まれる。しかし、その一日が終われば、私たちは再び普段の日常へ戻っていく。だからこそ、終戦の日の翌日である8月16日に、もう一度考えてみるのはいかがだろうか。