ロックバンド・OKAMOTO'Sのハマ・オカモトが14日、自身のInstagramを更新し、同バンドから脱退することについてコメントした。ハマは、今年4月から体調不良により活動を休止中。Instagramでは、長年活動をともにしたメンバーへの感謝の思いをつづった。

ハマ・オカモト、メンバー3人に「感謝してもしきれません」

Instagramに「ハマ・オカモトより、ファンの皆様へ」と題した文書を掲載したハマ。「しばらくの間お休みをいただき、ご心配とご迷惑をおかけしておりますが、この度、ハマ・オカモトはOKAMOTO'Sから脱退することになりました」と報告した。

脱退については、「これからもOKAMOTO'SがOKAMOTO'Sであり続けるため、お互いの歩むべき道に関して、4人での話し合いをこれ以上ないほどした結果です」と説明。デビューから17年、中学時代から数えればさらに長い時間をともに過ごしてきたメンバーに対し、「改めて自分をここまで育ててくれたのは心の底からショウ、コウキ、レイジだと思っています。本当にありがとう。感謝してもしきれません」とメッセージを記した。

また、ファンから受け取った応援や声援に感謝し、今後について、「どんな形なのかはまだわかりませんが、引き続き応援していただける様に、精一杯頑張って感謝をお返しできればと思います」と表明した。

さらに、脱退に伴い活動名を変更すべきかメンバー3人に相談したところ、全員から「そのままでいいんじゃない?」と言われたことを告白。「変わらずハマ・オカモトで居続けようと思います。3人公認です」と明かし、最後は、「今後ともOKAMOTO'Sをご贔屓にお願い申し上げます」とバンドへの変わらぬ思いを示した。

一方、オカモトショウ、オカモトコウキ、オカモトレイジも連名でコメントを発表。ハマの活動再開を含め、今後のバンドが目指す道について話し合う中で「お互いの認識に違い」が生じたといい、「ハマ君とは一緒にステージに立つことが出来なくなってしまいました」と報告した。

4人での協議の末、「一緒にステージに立つ」という選択から離れることになったとしながらも、「それぞれの大切なものを守るため、この決断に至りました」と説明。今後は3人でライブやイベントに臨み、「その全てにより一層全力で臨み、最高のライブをします」と決意を新たにした。

ハマ・オカモト コメント全文

ハマ・オカモトより、ファンの皆様へ

しばらくの間お休みをいただき、ご心配とご迷惑をおかけしておりますが、この度、ハマ・オカモトはOKAMOTO'Sから脱退することになりました。

これからもOKAMOTO'SがOKAMOTO'Sであり続けるため、お互いの歩むべき道に関して、4人での話し合いをこれ以上ないほどした結果です。

デビューから17年、さらに遡れば中学からの同級生である僕らですが、改めて自分をここまで育ててくれたのは心の底からショウ、コウキ、レイジだと思っています。

本当にありがとう。

感謝してもしきれません。

その気持ちはこれからも変わりません。

そして、これまでOKAMOTO'Sのハマ・オカモトを応援してくださった全ての皆さん、沢山の応援とご声援と自信を本当にありがとうございました。

脱退をお伝えする文章の中で感謝を伝えるというのは限界がありますが、これから3人とは別々の道を歩むことになったいま、どんな形なのかはまだわかりませんが、引き続き応援していただける様に、精一杯頑張って感謝をお返しできればと思います。

「OKAMOTO'Sではなくなるという事は、名前を考えなければいけないなあ」と3人に相談したところ、

「そのままでいいんじゃない?」と揃って言ってくれたので、変わらずハマ・オカモトで居続けようと思います。

3人公認です。

改めまして、今後ともOKAMOTO'Sをご贔屓にお願い申し上げます。

ハマ・オカモト

OKAMOTO'S コメント全文

OKAMOTO'Sより、ファンの皆様へ

突然のお知らせになってしまい本当にすみません。

この17年間、ハマ君と一緒に活動できたことは心から楽しく、奇跡のような日々でした。その全てに感謝しています。ファンの皆様と自分たちで作ってきたこの場所をこれからも守っていきたかったのですが、ハマ君の活動再開も含む、今後のバンドの目指すべき道に関する話し合いを進める中でお互いの認識に違いがあり、ハマ君とは一緒にステージに立つことが出来なくなってしまいました。

4人での話し合いの結果、「一緒にステージに立つ」という選択からは離れることになりましたが、それぞれの大切なものを守るため、この決断に至りました。

ハマ君とは別々の道を行くことになりますが、それぞれの活動を応援していただけると幸いです。我々3人としてはここから先のライブやイベント、その全てにより一層全力で臨み、最高のライブをします。今後ともどうぞよろしくお願いします。

オカモトショウ、オカモトコウキ、オカモトレイジ