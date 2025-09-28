映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』(公開中)で、前作に引き続き原子力潜水艦「やまと」の副長・山中栄治を演じた中村蒼にインタビュー。山中としての役作りや主演の大沢たかおとの共演について話を聞いた。また、8月に放送されたNHKドラマ『シミュレーション 昭和16年夏の敗戦』、戦後の沖縄を舞台にした映画『宝島』(公開中)と、戦争や平和をテーマにした作品に立て続けに出演して感じた思いも語ってもらった。

中村蒼 撮影:蔦野裕

本作は、かわぐちかいじ氏による同名の大ヒットコミックを実写化した『沈黙の艦隊』シリーズの映画第2弾。2023年公開の映画『沈黙の艦隊』、2024年に配信されたAmazon Originalドラマ『沈黙の艦隊 シーズン1 ～東京湾大海戦～』の続編で、極寒の氷の世界・北極海を舞台に、原子力潜水艦「やまと」とアメリカの最新鋭原潜との激しい魚雷戦を描く。

――前作に引き続き「やまと」艦長・海江田四郎(大沢たかお)の右腕である副長・山中栄治を演じられましたが、本作での山中を演じるにあたって意識したことを教えてください。

これまで以上に戦闘シーンが激しくなって、今までにないぐらい「やまと」が追い詰められるので、僕含め、他の乗組員もそうですが、これまであまり見せてこなかった表情が出ています。艦長から下される指令に対するリアクションも、より感情が表れるようになっていて、一瞬のことですが、そういうところをしっかり表現できたらいいなと思いました。

――役とご自身の似ている点はありますか?

山中は艦長と乗組員をつなぐ、艦長の数少ない指令を汲み取って乗組員たちに伝える存在で、戦闘が終わって穏やかになった時に精神的に乗組員を支えるようなシーンもあるので、すごく器の大きい余裕のある人間です。似ているというより、自分もそうでありたいなと思いながら演じました。

――中村さんご自身、周りの人を支えたり引っ張ったりするということは普段ありますか?

全くないです(笑)。人の先頭を切って何かするというのは苦手です。

――山中を演じたことで刺激を受けたのですね。

そうですね。山中は視野が広く、いろんなことを見ているので、自分もそうでありたいなと。すぐ真似できるようなことではないですが、そういう風になっていけたらと思います。

――『沈黙の艦隊』シリーズならではの大変さなどがありましたらお聞かせください。

(C)2025 Amazon Content Services LLC OR ITS AFFILIATES. All Rights Reserved. (C)かわぐちかいじ/講談社

セリフのやりとりがすごく少ない役で、艦長からの指示を受けてそれを繰り返したり、艦長からの質問に答えたりというのはありますが、人間としてのやりとりが少ないので、その中でどう見ている人たちを飽きさせないようにするか。同じシチュエーションなので、どういう風に見せていくかというのは難しかったです。

――その難しさがある中、どのようなことを意識したのでしょうか。

やはり表情ですね。普段、「やまと」の乗組員たちは淡々と仕事をこなしてきたので、指令を受けたときのちょっとした表情が際立つだろうなと思っていたので、海江田さんの一見突拍子もないような作戦に対する戸惑いや不安など、細かい表情を逃さないように表現できたらいいなと思って演じました。

――大沢さんとの共演はいかがでしたか?

すごく刺激的です。大沢さんはあまり多くを語らない方で、お芝居しているとすべてを見透かされるような気持ちに。(CGを駆使した作品で)すべて想像でやらないといけないので、今、「やまと」がどういう状況に置かれているのかということを、しっかり自分の頭の中で整理してお芝居していないといけないのでとても緊張感のある撮影でした。

――大沢さんとのやりとりで印象に残っていることを教えてください。

大沢さんと長い間ご一緒できるというのはなかなかないことなので、役者としての不安な気持ちなどが大沢さんにもあるのか、そういう話を聞かせてもらって、すごくうれしかったです。

――不安な気持ちとは?

例えば、自分が大沢さんぐらいの年齢になった時に、この仕事ができているかとか、そういう風なことを考えますね。大沢さんに聞いてみたら、「そう思って当たり前だし、そう思ってない人なんていないだろう」というような感じで答えてくださって、そういう一言一言に励まされました。