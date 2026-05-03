マイナビニュース・エンタメチャンネルの新たな定番記事を目指すお試し企画「日曜トライアル」。今週は、話題のドラマや映画の出演者が、自身が演じる役柄や作品の内容について、イベントで話していたことを改めて紹介する【出演者は言っていた】をお送りする。

第1回は、4月27日に配信開始したNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』。細木数子役を演じる戸田恵梨香はじめ出演者たちは、「配信記念PARTY」(4月14日開催)で何を語っていたのか。

細木数子役を演じる戸田恵梨香

三田麻呂彦は「ただの大金持ち」「数少ない裏がない役」

細木の玉の輿の結婚相手で、大地主の息子・三田麻呂彦役を演じる田村健太郎は、撮影を「僕が(役で)出会った細木さんはまだ二十代前半くらいで、麻呂彦という役はすごく純愛なんですね。現場でもまだまだ戸田さんは役の中でも柔らかな笑顔をしてくださっていました。細木数子って聞いてたけど、すごく優しい方だなと思っていたんですけど」と回想。

続けて、「先日完成(した映像を)観たら、それは本当に一瞬の出来事でですね、生田さんや中島くん(が演じる役)と出会っていくにつれて、顔がどんどん変わってくるんですね。あっ、こんなになっちゃうんだと思って」と率直な感想を述べて、笑いを誘いつつ、「細木さんの人生の中でも、本当に一瞬の穏やかな時期を僕がやってたのかなと思って、すごく人生というものを考えてしまいましたね」としみじみと語った。

また、自身の役柄については、「僕の役はただの大金持ちというか。静岡の大地主の御曹司で、本当に(細木さんは)お金目当てで結婚したので。観ていただけると分かるんですけど、このドラマは裏表がある人ばかりなんですよ。その中で数少ない裏がない役というか、結構直球な役」と説明し、「僕が出なくなってから殺伐としていくんだよね。そこら辺までは別の空気を楽しんでいただければと思います」と話した。

細木数子を魅了する須藤豊を演じる上で意識したこと

細木に近づくミステリアスな不動産会社社長・須藤豊役を演じる中島歩は、田村が演じる三田を引き合いに出し、「たむけんさん(の役は)お金のために結婚されたと思うんですけど、数子さんが本当に恋愛をする相手が私っていうね」とアピール。

その上で、「そういうふうに(数子さんを)魅了しないといけないということで、魅了できるように誠心誠意頑張りました。カッコつけて、ちょっと弱いところなんか見せちゃったりして(笑)」と、須藤役を演じる上で意識していたことを明かした。

さらに、「あがり(※完成した映像)を観たら、その後に本当に地獄に堕ちちゃったから、びっくりしました。こんな地獄になっちゃうんだ、みたいな。そこに堀田さんが出てくるので、あとはお任せしますといったもんで、僕は去っていきました」と語り、会場に集まった人たちを笑わせた。

堀田雅也役の生田斗真が対峙した細木数子は…

中島の話でも名前が出た、細木が生涯愛した男性でヤクザの総長・堀田雅也役を演じる生田斗真は「(堀田として)僕が対峙した細木数子さんは年齢的にも若くて、情熱的な野心があって、本当に愛にあふれたような時代の細木さんだったので、沙莉ちゃんが(役として会った)時代と違う瑞々しさがあったような印象があります」と撮影を回想。

続けて、「僕が演じた堀田と数子とは、まさに(この会場で)組んでいただいたセットのようなナイトクラブで出会うんですけど」と紹介しつつ、「なんだか2人が引力で引かれてあっていく感じや、雷に打たれた感じ。その愛に溺れていくさまとか、お互いがお互いを求めていく様子というものも意識しながら演じられたかなと思っています」と振り返っていた。

演技を絶賛された戸田恵梨香がポツリ「今回、自信がありません」

そして、この作品で主演を務める戸田はイベント中、共演者や監督から演技を絶賛されていたが、「褒めてくださって本当にうれしいなと思っているんですけど」と前置きしながら、「今回、自信がありません」とポツリとこぼし、「自分の中でずっと試行錯誤をし続けて、クランクアップのギリギリまで試行錯誤し続けてしまった役です。瀧本監督がたくさん演出をつけてくださって、このドラマの中の数子像を一緒に作ってくださって、本当に感謝していますし、力強く何度も何度も励まされた半年間でした」と振り返る。

さらに、「皆さん、細木数子さんのことを知っていると思うので、実際に見ていた人を演じるって、ここまで責任が重いのかと本当にビビっちゃって。オリジナルのこのドラマの細木数子像を作ろうというふうに言ってくださったことに甘えて、オリジナルの細木数子を作らせてもらったんですけど」と続け、これまで数々の作品を手掛けてきた美術監督の原田満生氏も「今回は自信がないんだ」と話していたというエピソードも告白。

その上で、「こうやって不安を抱えて、次のステップを見つけられるからこそ、今回の経験を経て、自分は成長していけるんだということを、この作品を通して感じることができました。本当に皆さんの熱量がすごくて、命を削って作り上げた作品ですので、その熱量が画面を通して伝わると思います。その熱量を届けられたらと思いますし、そんなことを忘れて、このドラマを素直に楽しんでいただけたらというふうに思います。ぜひご覧ください」とメッセージを送っていた。

『地獄に堕ちるわよ』あらすじ

欲望の全てを喰らい尽くした、女の正体とは――?

「地獄に堕ちるわよ!」強烈なキメ台詞で平成のテレビを席巻した占い師・細木数子(戸田恵梨香)。著書は“世界で最も売れた占い本”としてギネス世界記録に認定され、社会現象を巻き起こした。しかし、その毒舌と予言の裏には、銀座の夜を生き抜いた“伝説の悪女”の素顔があった。

2005年、テレビ局にリムジンで乗りつける視聴率女王・細木数子。売れない作家・魚澄美乃里(伊藤沙莉)に舞い込むのは、その“自伝小説”の執筆依頼。細木に取材を進めるうちに見えてくるのは、戦後の焼け跡で飢えていた少女が銀座の女王へとのし上がった軌跡。

騙し、騙され、生き抜くためなら手段を選ばず、愛と金と運命を手玉に取り、巨万の富をつかむ。そしてヤクザと手を組み、占いで天下取りを狙う。さらに、歌姫・島倉千代子の救済で伝説は加速する。ところが、右腕にして弟の久雄(細川岳)が放つ一言が、すべてを覆す。「姉の話は真っ赤な嘘だ」。神話は反転し、暴 かれるのは女帝の“裏の顔”。この女、一体何者だ――。