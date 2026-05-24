マイナビニュース・エンタメチャンネルの新たな定番記事を目指すお試し企画「日曜トライアル」。今回は、芸人たちのアクロバットな結婚発表をまとめた【芸人結婚発表十人十色】をお送りする。

今月8日、カベポスターの永見大吾が自身の公式X(Twitter)で「裏アカにてご報告があります」と呼びかけ、自ら運営する裏アカウント「鈴原動物園」で結婚を発表した。芸人の結婚発表といえば、自身の冠番組やラジオ、所属事務所を通じた正式コメントなどが王道だが、その発表の場自体が、本人のキャラクターや芸風を映す一つの見せ方になってきているようだ。

メディアにすぐ気づかれない構図に

記憶に新しいのは、ケンドーコバヤシ。今年1月、CS放送・フジテレビONE『ケンドーコバヤシの重大発表!』で、前年に一般女性と結婚し、さらに第1子男児が誕生していたことを明かした。無料放送の地上波で大々的に打ち出すのではなく、CS放送という少しニッチな場で明かすところに、ケンコバらしい照れ隠しとサービス精神が同居していた。

真空ジェシカの川北茂澄は2024年、同期であるオズワルドの冠ラジオ最終回に出演した際に発表。オズワルドにとって番組の締めくくりという大切な回であるにもかかわらず、あえて“他コンビのラジオの最終回”という場を選択するのは、いかにも川北らしいズラし方が効いている。

シソンヌのじろうは2023年、自身が連載を持つ地元・青森の地方紙「東奥日報」の朝刊コラムで発表した。青森県出身だけに地元愛も伝わってくるが、全国区の人気コント師でありながら地方紙の連載コラムで自分の文章の中でさらりと報告…その“静かな発表”が、結果的にネットニュースとして広がっていく構図も、じろうらしい。

しずるの池田一真は2018年、ファミリーマートの店内放送で発表。たまたま買い物をしていた人だけが耳にしたかもしれないという、届き方の不確かさまで含めて、非常に珍しい結婚報告だった。後に本人は、あまり大々的に発表するのも恥ずかしく、ファミリーマート店内放送の仕事があったためそこで報告したと振り返っている。結果的に、メディアにもすぐには気づかれず、しばらく経ってから「結婚していた」と報じられる形になった。

『有吉の壁』では今年だけで2人が発表

結婚は本来、私的な出来事だが、芸人にとっては、それをどう公にするのかも表現の一部に。発表の仕方まで含めて、その人柄や美学が伝わってくる芸人の結婚ニュースは、単なるおめでたい話題にとどまらず、「その人らしさ」を味わうコンテンツにもなっている。

ちなみに、『有吉の壁』(日本テレビ)では、今年だけでインポッシブルのえいじ、もう中学生と、2人が番組内で結婚を発表した。発表の仕方が十人十色になった芸人の結婚報告だが、その中で『有吉の壁』が続けて選ばれていることは、芸人たちから信頼を寄せられる“ホーム”の一つになっていることを示していると言えるだろう。