長野久義 日本大学時代の“寮生活”エピソードを告白「アラーム音は出しちゃダメだったので…」

【あなたのゴールデンタイムを教えてください】
佐藤：リスナーの皆さんから日々のなかで一番輝いているときを教えてもらい、今後の人生、輝くうえでのヒントを探していくコーナーです。
＜リスナーからのメッセージ＞
「私は、中学から高校までの6年間は寮生活でした。寮生の頃は食事が決まっていて、消灯や起床、入浴の時間も決まっていた生活を送っていました。そして、この春から就職して一人暮らしを始め、今までにない自由を謳歌しています！ 仕事も家事も慣れなくて大変ですが、今の自由な日々が、私のゴールデンタイムです。長野さんは、今でも覚えている寮生活の思い出はありますか？」
佐藤：長野さんの寮生活は、どんな感じだったのですか？
長野：僕は、大学4年間は寮で。
佐藤：日本大学の？
長野：はい。あと、社会人のホンダにいたときも3年間寮生活で、ジャイアンツの1年目も寮でした。
佐藤：どうでした？ 日大の寮って厳しそう……。
長野：1年生と2年生は当番があるので、朝ごはんを作ったり、お風呂の掃除をして、お湯を沸かすまでがセットだったかな？（担当が）いくつかあるんですよ。2人1組くらいでやっていくんですけど、僕のパートナーはすごく優秀なやつだったので、ミスとかはなかったです。でも、たまに同級生のなかで寝坊する人が結構いたので、よく先輩に怒られて大変でしたね。
◆相部屋の先輩との思い出
佐藤：部屋はどんな感じですか？ 相部屋ですか？
長野：そうです。4年生、3年生、2年生、1年生で。
佐藤：えっ!? 4人1部屋？
長野：4人1部屋とか、5人部屋のところもあったかな？ それで、僕が入ったときは、キャプテンが僕の部屋の部屋長だったので。
佐藤：それじゃあ、部屋にいても休まらないんじゃないですか？
長野：いや、本当にすごく優しい方で、その部屋で良かったなと本当に思います。なかには、厳しい先輩もいらっしゃいましたし。
佐藤：へぇ！
長野：自分が1年生のとき、3年生に那須野（巧）さんという後に（横浜）ベイスターズに入った方が同じ部屋だったんですけど、朝に「起床の時間です」って起こそうとしても、全然起きないんですよ（笑）。それが大変でしたね。
佐藤：上級生を起こすのも1年生の（役割）？
長野：はい、1年生の仕事なので。
佐藤：私の前職の先輩だった上重聡さん（PL学園高校出身）が話していたんですけど、1年生は上級生を起こすために、早く起きなきゃいけないけど、目覚まし時計の音で先輩を起こしてはいけないと。だから、寝るときに、胸元に目覚まし時計を抱えた状態で寝るんですって。それで、例えば6時起床だと、5時59分55秒くらいから6時になる隙間で、（目覚まし時計が鳴る）気配を感じるらしいんですよね。その瞬間にカチャって押して起きていたっていうのを聞きました。
長野：他の方たちからも、同じようなことを聞いたことあります。
佐藤：日大野球部はそこまでではなかった？
長野：そうですね。でも、アラーム音は出しちゃダメだったので、携帯のバイブレーションで（起きていました）。
佐藤：なるほど！
＜番組概要＞
番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜
パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗
放送日時：毎週日曜 8:00～8:30
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/