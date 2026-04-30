細木数子さんと特番で共演　観客席にいた娘の細木かおりにマツコ・デラックスが抱いた印象は…

細木数子さんの娘・細木かおりに対して、マツコ・デラックスが抱いた印象とは。特番で観客席にいた当時の姿を振り返った。

細木数子さんと特番で共演

YouTubeチャンネル『Netflix Japan』で25日に公開された動画には、マツコ・デラックスと、細木数子さんの娘で占い師の細木かおりが出演。“大殺界”ど真ん中だというマツコをかおりが六占星術で占った。

かおりと対面前、マツコは「細木さんとは1回だけ番組でお会いしたことあるのね。くりぃむの有田さんとやった番組のお正月特番で細木さんがゲストで来てくださった時に、観客席にかおりさんがいたのね」と振り返りながら、「ギャルい感じだったわよ」とその時に自身が抱いた印象を明かして、笑いを誘った。

続けて、マツコがスタッフに「アンタ感謝しなさいよ。あんなお母さんのこと酷いドラマでやって。(自分がNetflixでやるはずだったが)中止になっちゃったオーディションの番組にも出ていただけることになってたし、今日も来てくださってるって」と、Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』(4月27日独占配信スタート)に触れながら話すと、スタッフから「ドラマも衣装協力も含めて全面協力していただいて」という返答が。

これにマツコは「それであんな酷いことやってるの!?」と驚いた表情で静止。スタッフが「どれだけ酷いんですか!?」と逆に驚くと、マツコは「いやいや! (ドラマの)のティザーだけ観たら酷かったわよ!」「史上最悪の女みたいな描き方だったわよ」とツッコミを入れた。

そして、番組本編の収録が始まり、かおりと対面したマツコが「13年ぶりです。あの当時、ギャルかったですもんね」「めちゃくちゃギャルい感じだったのよ! (細木さんが)『娘よ、あれ』みたいになって。ギャルじゃん! と思って」と伝えると、かおりも「そうなんですよ(笑)」と笑顔でうなずいていた。