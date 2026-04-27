「欲しいものとかも何もないでしょ」——。細木数子さんの問いかけに、マツコ・デラックスが返した“予想外の一言”とは。細木さんがマツコを「やっぱり目の付け所が違う」「怖い奴だ」と評したというあるやり取りを細木かおりが語った。

細木数子さんがマツコについて言っていたこと

YouTubeチャンネル『Netflix Japan』で25日に公開された動画には、マツコ・デラックスと、細木数子さんの娘で占い師の細木かおりが出演。“大殺界”ど真ん中だというマツコを細木かおりが六占星術で占った。

動画中、細木がつけるダイヤの指輪をマツコが冗談でねだった流れで、細木が「うちの母、ずっと言ってましたよ」と切り出し、「うちの母が番組で『あんた、欲しいものとかも何もないでしょ』って話をしたんですよ。その時マツコさん、『六星占術の権利が欲しい』とおっしゃったって(笑)」と回想。

このエピソードにスタッフたちからも笑いが起こるなか、マツコは「(かおりさんの)このダイヤもね、いただけるなら欲しいし、キレイだなと思うんだけど、究極いるかって言われたら……あんまり物欲がないのよ。何かくれるって言うなら、権利が欲しいなと思って(笑)」と、当時の発言の意図を説明した。

さらに、細木が「(母が)『あれは怖い女だね』と言ってましたよ(笑)」「『やっぱり目の付け所が違う』『怖い奴だ』と言って(笑)」と明かすと、マツコは「怖くないわよ! 何くれるって言ったら、それが一番だもん」と親指と人差し指で円を作って小声で話し、「詳しくはもうすぐ配信の始まるドラマで」と、Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』(4月27日独占配信スタート)を告知して、笑いを誘った。