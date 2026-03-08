元SKE48の松井珠理奈が、3月8日に29歳の誕生日を迎えた。2008年にSKE48の1期生としてデビューし、2018年にはAKB48選抜総選挙で1位を獲得するなど、長きにわたってグループをけん引。2021年の卒業以降も個人で精力的に活動の幅を広げ、今年1月には、BOYS AND MENの辻本達規との結婚を発表した。マイナビニュース・エンタメチャンネルの新たな定番記事を目指すお試し企画「日曜トライアル」では、近年のインタビュー取材記事から松井珠理奈の魅力に迫る。

松井珠理奈 撮影:蔦野裕

総選挙1位の後に語った心境の変化

2018年12月、アイドルイベント「やぐフェス2018～黒と白の交わる場所～」に出演した際のインタビューを振り返ると、この年に総選挙1位になった松井はこのように語っていた。

「今まではSKEのためにと思って10年間くらいやってきたんですけど、今年1年は自分のためにももう少し頑張ってみようという気持ちもあったので、個人戦である総選挙で1位になれたのはすごくうれしかったです。ですが、そのあとに体調を崩して休養してしまい、感謝の気持ちを伝える場がなかったので、来年からはもっと『ありがとう』の気持ちを伝えられる場所が増えたらいいなと。そのためにも、もっともっと活躍したいです」

「心境の変化はすごくあって、あまり戦いが好きじゃなくなりました(笑)。今までは何でも負けたくない気持ちがあって、バチバチしている感じだったんですけど……SKEの中には先輩がいないので、自分が先輩としてしっかりしなきゃという気持ちがあって、でも、私が休んでいる間に、須田(亜香里)ちゃんだったりいろんなメンバーが頼もしくなってくれて、今は頼れる後輩がたくさん増えたので、もうちょっと気楽にいこうかなと思えるようになりました」

13年間のアイドル人生を回顧

2025年12月のインタビューでは、自身の13年間にわたるアイドル人生も回顧。

「人生でこんなに夢中になれることに出会うって奇跡なのかなと思っています」

グループを背負いながら活動していたアイドル時代は、「完璧でいなければいけない」と常に気を張っていたという。

「本当は全然強くなくて、めっちゃ激弱です。でも、激弱って言えている自分が強いなと思いました。今までは弱いということを認めず、強がっていて。今、自分は弱いと言えているということは、ちょっと成長したのかなと思います」

「自分のタイプ的には、引っ張ってほしかったんですけど、自分が引っ張らざるを得ない状況になり、もう強がるしかない! 大人ぶってやるしかない! と。子どもすぎて、事の重大さもいまいちわかっていなくて、『大声ダイヤモンド』のときも、とりあえず歌って踊るしかないという感じで、若さでなんとか乗り切れたのかなと思います」

アイドル卒業後は事務所から独立 裏方仕事も兼任

2021年4月にグループを卒業後、2024年には独立し、個人事務所を立ち上げた。当時はマネージャーもおらず、裏方の仕事も1人でこなす日々だったという。

「最初は1人ぼっちで始めて、請求書も自分で作って。大変でしたが、初めての経験だったのでワクワクして楽しい気持ちもありました。お仕事のオファーも自分で返信したりしていて、皆さん『ご本人ですか!?』とびっくりしていました(笑)」

その経験からか、仕事に対する意識にも変化が。

「1人では何もできないんだなと実感しました。私が何かに出演する際、その裏で交渉してくれたり、請求書を作ってくれたり、いろんな業務があるんだなと改めて知り、たくさんの方に支えてもらっていたんだなと。皆さんへの感謝の気持ちが湧いてきて、すごく大事な経験をさせてもらったなと思います」

今年1月には結婚発表 夫婦そろって会見に登場

そして、今年1月1日にはSNSでBOYS AND MENの辻本との結婚を発表。7日、2人そろっての会見を都内で行い、報道陣の前で結婚を報告した。

会見を開いた経緯について、辻本は「今、結婚はSNSで発信することが主流になってきていると思うんですが、僕は19歳から、彼女も11歳から、芸能の世界で芸能のみなさんに育てていただいたご恩があるので、どういう経緯かを自分たちの口から伝えるのが最善なんじゃないかと、2人で会見を開くことを決めさせていただきました」と説明。

松井も「(1月の)1日に結婚する、という情報がみなさんに伝わった後に、たくさんの方、ファンの方や回りの方々から温かいメッセージをいただき、とてもうれしいなと思っております。2人とも東海地方出身ということもあり、名古屋から全国へ向けて、みなさんに元気をお届けできるように頑張っていきたいなと思います」と心境を明かしていた。

11歳から芸能界で活躍し続けてきた松井も今年で29歳に。20歳最後の1年でどのような姿を見せてくれるのか、その活躍に期待が高まる。