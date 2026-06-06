6月8日に誕生日！日向坂46松尾桜が“21歳”の抱負を語る「大人のエスカレーターを上りたい」

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。5月29日（金）の放送は、藤嶌＆松尾コンビでお届け！ 本記事では、6月8日に21歳の誕生日を迎える松尾が21歳の抱負を語った模様を紹介します。藤嶌：桜ちゃんは今のところ「ほっとひといき！」に4週連続出演中！松尾：ありがとうございます（笑）。藤嶌：つまり、恐らく次回の出演がちょっと先になりそうということで、少し早いんですけど、桜ちゃんの21歳の誕生日をお祝いしたいと思います！ お誕生日おめでとうございます！松尾：ありがとうございます！ うれしい～！――お祝いの花束を受け取る松尾。松尾：ありがとうございます。かわいい！（花の色が）私のサイリウムカラーになってる！藤嶌：では桜ちゃん、今の気持ちをお願いします。松尾：21歳は20代に入って2年目ということで、大人の階段を上るというよりは、大人のエスカレーターを上りたいなって思っておりまして。藤嶌：深すぎて分からない（笑）。どういうこと？松尾：やっぱり、階段だと疲れちゃうし、上り方がちょっとスマートじゃないなって。藤嶌：なるほど。松尾：エスカレーターはスタイリッシュじゃないですか。余裕のある感じというか、オフィスレディみたいな、上に進んでいく人生にしていきたいなって思っております。藤嶌：なるほど……。松尾：あれ？ あまり刺さってないですか（笑）？藤嶌：まあ、やっぱり……自称お姉様系なだけありますねって思いました（笑）。松尾：そうなんです（笑）。大きくいうと、余裕のある21歳にしたいなって思っております。藤嶌：素敵！＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46