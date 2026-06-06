村上春樹 “ことわざの勘違い”を明かす「大きな蛸に行く先を教えられることだと思っていました」

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」（毎月最終日曜 19:00～19:55）。

5月31日（日）の放送は「村上RADIO～霧の中のジョニー～」をオンエア。今回は村上さんのレコードコレクションの中から「ジョニー」という名前がタイトルについた曲を集めてお届けしました。

英米では、男性にいちばん多い名前と言われる「ジョニー」。今回の特集では、多彩で個性的な“ジョニー”くんたちが登場。ロックの象徴としてのジョニー、内気なジョニー、死者の声を聴くジョニー……さまざまな「ジョニー」にまつわる音楽と、それぞれの物語をお楽しみください。

この記事では、中盤4曲について語ったパートを紹介します。

◆森山加代子「ジョニー・エンジェル」

◆Shelley Fabares「Johnny Loves Me」

「ジョニー・エンジェル」、シェリー・フェブレーの歌で流行りましたね。この曲を聴くと、当時の空気がありありと蘇ってきます。周りの情景とか、そのときの僕の頭に浮かんでいたろくでもない考えとかね。1962年のヒットソングです。ジョニー・エンジェルという素敵な男の子に、一途に憧れる女子の歌です。他の誰かにデートに誘われても、あなたじゃなくちゃみんなお断りよ、とね。今日は森山加代子さんの日本語の歌で聴いてください。

それからシェリー・フェブレーご本人が「Johnny Loves Me」を歌います。これは「ジョニー・エンジェル」が大ヒットしたのを受けて急遽作られたと思われる必殺の続編です。作曲作詞はバリー・マンとシンシア・ワイルの最強夫婦チーム。ジョニーくんに思い焦がれていた女の子は、ここではめでたく彼と恋人の仲になっています。うまくいったんですね。よかった。

それでは2曲続けて聴いてください。「ジョニー・エンジェル」と、その続編「Johnny Loves Me」。

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「負（お）うた子に教えられて浅瀬を渡る」という言葉がありますね。川を歩いて渡るとき、背負っていた小さな子どもから「そっちのほうが浅いよ」と教えられる。時には自分より劣ったものに力を借りることも必要であるというのがだいたいの意味です。僕はこの「負うた子に教えられて浅瀬を渡る」というのを昔、「大きな蛸（たこ）に行く先を教えられる」ことだと思っていました。川を渡ろうとしたら道ばたに大蛸（おおだこ）がいたので、「すみません、浅瀬はどっちでしょうか」と尋ねたら、蛸は「あっちだよ」と8本の足でそれぞれに違う方向を指したものだから、やれやれ、よけいにわからなくなっちまったよ……と。つまりこれは、「どれだけ道に迷っても、蛸にだけは道を訊いてはいけないよ」という先人の大事な教えなんですね……。というのはもちろんまったくの出鱈目（でたらめ）です。

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◆Chris Connor「Johnny One Note」

◆Jimmy Smith「Johnny Come Lately」

小粋な都会派女性シンガー、クリス・コナーが「ジョニー・ワン・ノート」を歌います。ロジャーズ＆ハートの名コンビが1937年に作った曲です。タイトル通り、ただひとつの音しか歌えないジョニーくんなんだけど、その単音だけで人々をノックアウトさせることができます。その声を耳にすると、ナイアガラの滝さえうっとりとして、落ちるのをぴたりとやめてしまいます。なんか不思議な内容の歌ですね。

そして「Johnny Come Lately」を聴いてください。デューク・エリントン楽団の持ち歌のひとつです。

作曲したのはエリントンの分身ともいうべき、ビリー・ストレイホーン。遅れてきたジョニーくん。Johnny Come Lately、これは英語で慣用句のようになっていまして、「遅れてやってきた新入りくん」みたいな意味で、からかい半分で使われることが多いみたいです。「おいおい、今頃やって来て、なんだよ？」みたいな。

今日はこれをオルガンのジミー・スミスの演奏でいきます。うちには「Johnny Come Lately」のレコードが見つけただけで7種類ほどあったんだけど、今回集めて聴き比べてみて、この演奏がホットで気に入りました。バックのオリバー・ネルソンのアレンジメントもいけています。

続けて聴いてください。クリス・コナーの「Johnny One Note」、そしてジミー・スミスの「Johnny Come Lately」。

＜番組概要＞

番組名：村上RADIO～霧の中のジョニー～

放送日時：5月31日（日）19:00～19:55

パーソナリティ：村上春樹

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/