2021年4月にアイドルグループ・SKE48を卒業し、休養期間を経て2024年から個人で活動している松井珠理奈。今年9月に発売した2nd写真集『アイヲシル』(宝島社)では、地元・東海地方で撮影した自然体の姿を披露し、今の赤裸々な思いもつづっている。松井にインタビューし、写真集に込めた思いや、休養期間を経ての変化などと聞いた。

松井珠理奈 撮影:蔦野裕

2015年9月9日に1st写真集を発売してからちょうど10年後の今年9月9日に2nd写真集を発売。きっかけはファンから寄せられたコメントだった。

「1年前ぐらいにファンの方が『1st写真集を出してから9年経つよ』と言ってくれて、10周年で2nd写真集が出せたらすごく素敵な記念になるなと思ったのが始まりです」

10年ぶりの写真集は「今の自分の自然体の姿を見せたい」との思いで地元・東海地方で撮影した。

「地元にいるとすごく穏やかになるし、愛知出身ですが、休養期間中に岐阜の自然に癒やされたり、三重に釣りに行ったりして、楽しく充電できました。その感謝の気持ちもあり、皆さんに東海地方って素敵な場所なんだよと知ってもらいたいと思ったので、東海地方で撮影し、地元に身をゆだねて自然体で臨むことができました」

2022年4月から約1年半、体調不良で休養していた松井。その期間で「自分を愛する大切さを知ることができました」と振り返る。

「グループ時代は考える余裕も時間もない中、たくさんお仕事させていただき、お仕事を頑張りすぎて自分がおろそかになる人がいると思いますが、私もそれで体調を崩してしまって。休養期間は自分と向き合う時間をたくさん作り、心に余裕が生まれて、小さなことも幸せに感じられるようになりました。写真集のタイトル『アイヲシル』は、いろんな人からの愛を知るというのもありますが、皆さんにも自分を愛してほしいという思いも込めています」

そして、健康の大切さも改めて感じたという。

「自分が健康でハッピーじゃないと、お仕事もできないし、周りの人をハッピーにすることもできないということに気づき、自分を大事にしないといけないなと。以前は自分にも厳しく、人にも厳しいタイプで、それはいいこともあるけど、よくないことでもあるなと思いましたし、健康のためにサウナやよもぎ蒸しに行くようにもなりました」

以前は傷ついていた批判的なコメントもプラスに捉えられるように

休養期間中はSNSもお休みして、仕事から完全に離れた生活を送った。

「SNSを1回やめて、自分のためだけにご飯を食べたり、景色をみたりして、写真は撮らずに記憶に残すみたいにしたら、すごく気持ちが楽になって、周りの目を気にしなくていいというか、そういう普通の生活がすごく幸せだなと感じました。それまでなかなかできてなかった同級生と会う時間も作って、すごく楽しい時間を過ごすことができました」

SNS再開後も、以前のようにコメントを気にしすぎることなく、いい距離感で向き合えているという。

「お休みしている間に考え方が変わり、自分が大事に思っている家族や友達が自分のことを大事に思ってくれていたら、それが一番幸せだなと。以前はSNSで批判的なことを言われたら傷つくこともありましたが、気にしないようにしようと思えるようになり、一つ成長したというか、SNSとの向き合い方が変わったなと思います」

むしろ、批判的なコメントもプラスに捉えられるように。

「ネットだと悪口みたいな投稿が広がったりしますが、松井珠理奈がまた元気に活動しているということをみんなに拡散してくれているんだなと。そう思ったら、嫌なことを書かれても、ま、いっかと。お休みしていた期間があり、復帰してお仕事をまたいただけるかなという心配があったからこそ、話題にされない方が悲しいというか、批判的なことでも話題にしてもらえる方がいいと思えるようになりました」