元HKT48でタレントの村重杏奈が5月30日、都内で行われた写真集『あんな』(講談社3,300円／128ページ A4判)の発売記念会見に登場。理想の先輩像や仕事への思いを明かした。

村重杏奈

写真集の発売をきっかけに「大人に振り切っていきたい」

『あんな』は村重の“人生最後”という写真集で、オーストラリアを舞台に、海にプール、ホテル、ステーキハウス、夜の街などさまざまなシチュエーションで撮影されたカットが収められている。現在発売中。

会見冒頭で、「村重杏奈です、芸能界の太陽です!」と笑顔を見せた村重は、“太陽”の意味を聞かれると、「とにかく村重は明るいんですよ。最近は現場でも『どこにいても、村重は本当に太陽だね』って言われるので、だったら“芸能界の太陽”って言っちゃおうと思って」と説明。「でも、村重、意外と空気読めるタイプなので、『あ、今太陽じゃないな』という瞬間は、ちゃんと“曇り”にもできます」と笑わせた。

今回の写真集の発売をきっかけに、「がっつり大人に振り切っていきたい」と意欲をみせた村重。“大人”の具体的な方向性について聞かれると、「難しいんですけど、私“ガヤ”入れるのが大好きなんです、でも大人の女性って“ガヤ”入れないじゃないですか。だから番組によって顔を変える、じゃないですけど、ちゃんと求められていることを理解して、スッとするときはスッとして、弾けるときは弾ける、みたいな……これを使い分けられるのが大人かなと思いました」と考えを告白。

続けて、理想的な先輩像は、「島崎和歌子さんとか」とし、「やっぱ『かっけーな』と思いますね。声を張り上げていらっしゃるので、村重も、島崎和歌子さんぐらいずっと芸能界を渡り歩いて、声を張り上げていきたいです」と目標を語った。

さらに、今年中の結婚の予定について聞かれると、「村重、給与明細を見るのが大好きなんですよ、本当に。すごい仕事が好きなので、(結婚は)ちょっとね……分からないですね」と苦笑い。続けて、「明細は(上昇のジェスチャーをして)グングングングンです! もう仕事最高! 仕事楽しい!」と笑顔を見せて盛り上げていた。