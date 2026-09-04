暑い夏に恋しくなるのが、かき氷。ひんやり、さっぱりのかき氷でのどを潤したいという方も多いでしょう。

かき氷はさまざまな場所で楽しめるようになりましたが、まず思い浮かぶのはお祭りの屋台ではないでしょうか。いちご味やメロン味など、昭和の頃からの定番に加えて、グレープ味やコーラ味などもよく見かけるようになりました。

そこで本記事ではマイナビニュース会員を対象に、「あなたの好きなかき氷シロップは?」というアンケート調査を実施。回答で多かった順にランキングにまとめました。寄せられたコメントとともにご紹介します。

かき氷に支払ってもいいと思う金額は?

屋台だけでなく、専門店まで登場しているかき氷。手頃なものからゴージャスなものまでその幅は広がっていますが、みなさんがかき氷に支払ってもいいと思う金額はどのくらいなのでしょうか。回答結果を多い順に見ると、以下のようになりました。

300～499円(29.8%)

500～699円(22.0%)

300円未満(21.5%)

700～999円(14.7%)

1,000～1,499円(7.9%)

1,500円以上(4.2%)

一番多かった「300～499円」は、お祭りの屋台で販売されているかき氷をイメージする人が多い価格帯かもしれません。かつては100円程度で販売されていた屋台のかき氷も、近年はこの価格帯で見かけることが増えているようです。

次に多かった「500～699円」は、ファミリーレストランやカフェなどで提供されるかき氷をイメージしやすい価格帯。一番安い「300円未満」は、スーパーやコンビニで販売されているカップかき氷などをイメージした回答と考えられます。

一方、かき氷に1,000円以上支払ってもいいと答えた方は、1割を超えました。SNSで話題になる豪華なかき氷や専門店の人気が背景にあるのかもしれませんね。

「手軽に食べられるひんやりおやつ」のかき氷には、「わざわざ食べに行く特別なスイーツ」という新たな価値も加わっているようです。

かき氷で好きな味はどれ? シロップの人気ランキング

好きなかき氷シロップについて聞いたところ、結果は以下のようになりました。

1位 宇治金時(抹茶)…31.9%



2位 いちご…22.5%



3位 ブルーハワイ…12.6%



4位 メロン…7.9%



4位 レモン…7.9%



6位 マンゴー…5.8%



7位 みぞれ…3.7%



8位 ピーチ(もも)…2.6%



9位 グレープ(ぶどう)…2.1%



10位 コーラ…1.6%



11位 ラムネ…1%



12位 青りんご…0.5%



「宇治金時(抹茶)」と「いちご」が多かったものの、そのほかの定番シロップでは突出して人気という味はない印象。「コーラ」や「ラムネ」も、昔からの定番シロップに比べるとまだまだ支持する人は少ないようです。

ここからは、10位までのかき氷シロップについて、人気の理由や寄せられたコメントなどをご紹介します。

1位 宇治金時(抹茶)…31.9%



かき氷のシロップ、一番人気は「宇治金時(抹茶)」でした。抹茶のかき氷はお祭り屋台というより、甘味処で食べるイメージでしょうか。抹茶のほろ苦さが何とも言えない味わいです。

ちなみに「宇治金時」というのは、抹茶シロップのかかったかき氷に小倉あんをのせたもののこと。お店によっては白玉や抹茶ゼリー、抹茶パウダーなどでアレンジされたものを楽しむこともできます。

「甘さだけでなく適度に渋みもあって、大好きな白玉やあんことの相性がいい」(48歳女性)

「わざわざ出かけてお店で食べるなら、宇治金時。あんこがのって練乳がかかっていたら最高です」(62歳女性)

「大人になってからは宇治金時の一択。いつも頼んでしまう」(74歳男性)

「抹茶がとても好きで、宇治金時は子どものころのごちそうでした。甘味処に母とよく食べに行きました」(64歳女性)

「フルーツ系のシロップは色と香りだけのものも多いが、宇治抹茶は抹茶と小豆をそのまま楽しめるから」(63歳男性)

「あんこと抹茶が、暑いときのお腹をいたわってくれそう」(66歳男性)

2位 いちご…22.5%



2位以下にはお祭り屋台の定番シロップが続きます。

まず人気なのはやっぱり「いちご」。子どもから大人まで安心して食べられる味わいなので、迷ったときはいちごという人も多いのでは。

ちなみに昨今のスイーツ系かき氷には、生クリームと生のいちご果肉を組み合わせて「いちごのショートケーキ風」に仕上げたものもあるようです。

「子どもの頃からの定番で、『かき氷を食べている』という気分に浸れる」(47歳女性)

「練乳が好きで、定番シロップのなかで練乳が合うのはいちごだけだと思うから」(53歳男性)

「いちごの果肉の入ったかき氷が美味しいから」(59歳女性)

「シンプルで慣れ親しんだ美味しさ。フルーツを使った豪華なかき氷でなくて、シンプルなものが好き」(63歳男性)

3位 ブルーハワイ…12.6%



こちらも定番の「ブルーハワイ」ですが、実はどんな味なのかよく分からないという人も多いのでは。

青色のかき氷を「ブルーハワイ」と呼ぶことが多いものの、商品によって風味はさまざま。ラムネ味やソーダ味、フルーツ味などがあり、一口にブルーハワイといっても味わいは異なるようです。

味に明確な定義がないにもかかわらず、長年定番フレーバーとして親しまれているのってすごいですよね。

「見た目が爽やかだから美味しそうに感じる」(46歳女性)

「子どもの時からいつも食べていて、気づいたらいつも注文している」(45歳男性)

「かき氷でしか味わえないから」(48歳男性)

「さっぱり、すっきりする。屋台で食べた思い出がよみがえります」(46歳男性)

4位 メロン…7.9%



喫茶店のメロンソーダのように、鮮やかなエメラルド色を見るとなぜか心がうきうきしてくるという人もいるのでは。一般的にはメロンそのものの風味とは異なるものの、かき氷の定番としておなじみの存在です。

そんなメロンも、最近ブームのスイーツ系かき氷では進化しています。生の果肉がのっていたり、果汁入りのシロップがかかっていたり。なかには半割りのメロンを器に見立てた豪華なものも。メロンが赤肉系か青肉系かでも、違った味わいを楽しめます。

「子どもの頃、メロンといえば高級品。本当のメロンの味はしないがかき氷のメロンで満足していた記憶がある」(65歳男性)

「夏といえば、やっぱりスイカかメロン。だからかき氷ももちろんメロンです」(59歳男性)

「昔懐かしい感じが好き。メロンソーダなど、メロン系が好きです」(35歳男性)

4位 レモン…7.9%



「メロン」と並び、「レモン」も上位に。お祭り屋台の定番ですが、レモンのかき氷といえばスーパーでよく見かけるあの商品を思い浮かべるという人も多いのでは。

そのほかにも、シロップとしてはちみつレモンをかけたり、相性のよい紅茶シロップとレモンソースをかけたりしたおしゃれなものもあるようです。

「小さい頃からレモンが一番好き」(51歳男性)

「食べた後にさっぱりしてべたべたしないし、氷を食べたという感じがする」(44歳女性)

「もともとレモン味のものが大好きなので」(49歳男性)

6位 マンゴー…5.8%



「マンゴー」のかき氷は、お祭り屋台のかき氷ではなく、アジアンスイーツの一つとして人気を集めています。台湾が発祥ともいわれ、ふわふわのかき氷に角切りマンゴーの果肉がどっさりのったものが定番。アイスやタピオカ、練乳と組み合わせることもあるのだとか。

「ミキサーにかけられたマンゴー果肉がかかったものがとても美味しく、印象に残っているので」(54歳男性)

「マンゴーは生でそのまま食べるのが美味しいから、果肉がのったかき氷は好み」(65歳男性)

7位 みぞれ…3.7%



「みぞれ」は聞き慣れていない方も多いかもしれませんが、無色のシロップのことです。地域によって「みぞれ」、「すい」、「せんじ」などと呼ばれているんだとか。

鮮やかないちごやメロンの色合いに比べると地味なので、お祭りの屋台にあっても今ひとつ印象に残りづらいかもしれませんね。

「いちごや宇治抹茶も美味しいけど、やっぱり子どもの頃から食べいているので」(54歳男性)

「色が付いていないほうが自然だし、美味しく思えるので」(60歳女性)

8位 ピーチ(もも)…2.6%



お祭り屋台で見かける「ピーチ(もも)」味のシロップは、ピンク色が何とも鮮やか。ひと昔前はあまりなじみがありませんでしたが、少しずつ見かけるようになりました。お店で食べるスイーツ系のかき氷には、白桃のコンポートがのったものなどがあります。

「果物のなかで桃がいちばん好きなので。果肉がのった白桃のかき氷は食べてみたい」(43歳男性)

9位 グレープ(ぶどう)…2.1%



「ピーチ(もも)」と同じように、「グレープ(ぶどう)」も最近のお祭り屋台の定番です。ぶどう味はゼリーやグミでおなじみなので、特に子どもに人気がありそう。スイーツ系かき氷では、巨峰やシャインマスカットがのった高級感あふれるものも。

「爽快感が味わえるから好きです」(49歳男性)

10位 コーラ…1.6%



「コーラ」も最近見かけることが増えました。シュワシュワの炭酸入りではありませんが、爽快感は楽しめるよう。コーラ好きなら一度は試したくなるフレーバーですね。

「宇治金時(抹茶)」に続くのは、屋台の定番の味

今回は、かき氷のシロップの人気ランキングをご紹介しました。お気に入りの味は入っていましたか?

かき氷といえば夏祭りの屋台の定番ですが、最近ではスーパーやコンビニ、カフェ、さらにはかき氷専門店など、さまざまな場所で楽しめるようになりました。氷もザクザク食感のものからふわふわ食感のものまで豊富で、シロップだけのシンプルなものはもちろん、生クリームや果肉をたっぷり使った豪華な一品も人気を集めています。

年々広がりを見せるかき氷の世界。お気に入りのシロップを楽しむのはもちろん、まだ試したことのない味に挑戦してみるのも楽しそうですね。

調査時期: 2026年8月4日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計301人(男性: 219人、女性: 82人)

調査方法: インターネットログイン式アンケート

