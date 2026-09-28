【2026年9月・10月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。 今週は、札幌の人気ラーメン店が監修した塩ラーメンや、オムライス風の味わいが楽しめるドリアなど、注目の商品が目白押しです!

2026年9月の新商品5品まとめ(9月28日〜10月5日)

  • 「セブンイレブン 2026年9月・10月の新商品」

    「セブンイレブン 2026年9月・10月の新商品」

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「鉄鍋炒めのコク旨野菜炒め丼」(537円)

  • 「鉄鍋炒めのコク旨野菜炒め丼」(537円)

    「鉄鍋炒めのコク旨野菜炒め丼」(537円)

価格 : 537円
販売地域 : 関東、甲信越、北陸、静岡県、近畿、島根県、広島県、山口県、九州

鉄鍋で香ばしく炒めた野菜を、鶏ガラやオイスターソースなどの旨みを効かせた醤油だれで仕上げた野菜炒め丼です。

「札幌すみれ監修 濃厚しおラーメン」(626円)

  • 「札幌すみれ監修 濃厚しおラーメン」(626円)

    「札幌すみれ監修 濃厚しおラーメン」(626円)

価格 : 626円
販売地域 : 東北、関東、山梨県、長野県、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄

北海道札幌市の人気ラーメン店「すみれ」が監修した、にんにくの効いたコクのあるスープの塩ラーメンです。

「チーズとデミグラスソースのオムライスドリア」(537円)

  • 「チーズとデミグラスソースのオムライスドリア」(537円)

    「チーズとデミグラスソースのオムライスドリア」(537円)

価格 : 537円
販売地域 : 北海道、東北、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄

トマトライスに、玉子ソースとデミグラスソース，チーズを盛り付け焼き上げたドリアです。
※9月30日以降順次発売

「ケチャップソースの山盛ナポリタン」(537円)

  • 「ケチャップソースの山盛ナポリタン」(537円)

    「ケチャップソースの山盛ナポリタン」(537円)

価格 : 537円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、静岡県、近畿、中国、四国、九州

ベーコン、チーズ、ピーマンを盛り付けた太麺のナポリタンです。
※9月30日以降順次発売

「Suage監修チキンと野菜のスープカレー」(699円)

  • 「Suage監修チキンと野菜のスープカレー」(699円)

    「Suage監修チキンと野菜のスープカレー」(699円)

価格 : 699円
販売地域 : 全国

札幌の名店「Suage」監修のスープカレー。鶏や野菜の旨みがつまったスパイス香るカレーに、香ばしく焼いた鶏肉や素揚げしたじゃがいもや人参などを合わせました。
※10月5日以降順次発売

まとめ

今週は、「札幌すみれ監修 濃厚しおラーメン」や「Suage監修チキンと野菜のスープカレー」など、札幌の名店が監修した注目商品が多数登場！

さらに、醤油だれを効かせた野菜をたっぷり味わえる「鉄鍋炒めのコク旨野菜炒め丼」や、甘酸っぱいケチャップソースが食欲をそそる「ケチャップソースの山盛ナポリタン」など、ボリューム満点のメニューもラインアップしています。

気になる商品を、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン〜近くて便利〜

※画像は公式ホームページより引用

いけたらいくわ

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いけたらいくわ

ウェブメディアの広告制作を経て、都内でOLをしながら、ほそぼそと執筆活動を行う。妄想や、日常に感じたことを言葉にするのが得意。

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