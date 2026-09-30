ローソンは9月29日より、生クリーム専門店｢Milk｣とコラボレーションしたウチカフェスイーツ6品とベーカリー2品を、3週続けて全国の「ローソン」にて順次発売する。

9月29日発売

Uchi Café×Milk まるで飲む生クリームシュー

もっちりとしたシュー生地に、北海道産生クリームを使用したミルクホイップと生クリーム入りミルクソースが入っている。価格は257円。

Uchi Café×Milk とろける生クリームクレープ

くちどけの良い白いクレープ生地でミルククリームと練乳クリームの2種類のクリームを包んだとろけるクレープ。価格は268円。

MILK牛乳仕込みのメロンパン

牛乳で仕込んだ甘みのあるメロンパンに、ホイップとチーズクリームをサンド。価格は181円。

MILKふんわりホイップデニッシュ

ふんわりとしたデニッシュ生地に、ホイップとホワイトチョコダイスを組み合わたベーカリーで、価格は181円。

10月6日発売

Uchi Café×Milk MILKどらもっち

ミルククリームとミルクソースの2層仕立てにした、マスカルポーネの風味も楽しめるどらもっち。268円。

Uchi Café×Milk MILKロールケーキ

ふんわりした白いスポンジ生地と2層の練乳ホイップと練乳クリーム。ミルキーな味わいが楽しめるロールケーキで、価格は279円。

10月13日発売

Uchi Café×Milk とろける生クリームチーズタルト

ベイクドチーズ生地にミルク感たっぷりのクリームを絞り、濃厚なミルクカスタードを注入した、生クリームと練乳の味わいが楽しめるタルト。価格は297円。

Uchi Café×Milk とろけるMILKチーズケーキ

マスカルポーネ、クリームチーズ、生クリームやヨーグルトに練乳を合わせたチーズケーキにミルキーな練乳ホイップをトッピング。価格は297円。

SNSキャンペーン

ローソン×Milk SNSキャンペーン

9月30日7時(予定)～10月6日の期間中、ローソン公式Xアカウント(@akiko_lawson)をフォローし、対象ポストに「クリームにおぼれたい3週間」と、食べたい商品をコメントして引用ポストすると、抽選で1名にQUOカードPay 1万円分が当たる。

※画像はすべてイメージ。

※店舗により発売時間が異なる場合がある。

※商品または店舗によっては、一部取り扱いのない場合がある。