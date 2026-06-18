今夏はいよいよヤバそうだ。過去最大級の“スーパーエルニーニョ”で、とんでもない猛暑になるとの見方が出ている。地球は一体、どうなってしまうのか。無事に秋が迎えられればいいのだが……。

そんなサバイバルな季節の清涼剤となるのがファミレスチェーン「ココス」だ。毎年、専門店顔負けのクオリティで話題を呼ぶ「純氷ふわふわかき氷」の第2弾が6月23日からスタートする。一足先に「ドバイチョコ」と「しろくま」の2種類を実食してきたので、その全貌をレポートしたい!

トレンドど真ん中! ココス「純氷ふわふわかき氷 ドバイチョコ」を実食

そもそもココスの「純氷ふわふわかき氷」とは何か、改めて触れておこう。

ココスの氷は、上質な水をマイナス10度前後で48時間以上かけてじっくりと凍らせた、透明度の高い「純氷」を使用。これを空気を含ませながら細かく削ることで、口に入れた瞬間にスッと溶ける“ふわっふわ”な食感を生み出している。無駄な不純物が入っていない故に、溶けにくいという特徴もあるらしい。

今年はすでに第1弾として「いちご」や「マンゴー」などがラインナップ。第2弾ではさらにパワーアップし、いよいよ真打ちが登場するってわけだ。

ということでまずはこちら、今SNSなどで世界的に大バズりしているという「ドバイチョコ」をイメージした新作。その名も「純氷ふわふわかき氷 ドバイチョコ」だが……ココスのかき氷は相変わらずデケェェェ!!!!

パッと見だと抹茶ベースのかき氷かのように思えるかもしれない。が、そうではない。ドバイチョコを食べた事がある人ならご存知のとおり、実はこれ、“ナッツの女王”と呼ばれるピスタチオのシロップの色なのだ。

ドバイチョコとは、中東の伝統菓子に着想を得た「ピスタチオペースト」と「カダイフ(極細の麺状の生地)」が中にぎっしりと詰まっているチョコのこと。最近は“ドバイチョコ風ケーキ”なども見かけるが、ドバイチョコをかき氷に落とし込んだのは(個人店を除けば)ココスが初なのでは?

まずはそのまま食べてみると……

おおお! ピスタチオだ! ピスタチオのかき氷だ! ウマ～!! 香ばしさがめっちゃいい感じ! これだけでも全然イケるじゃん……。

これにさらに別添えのピスタチオのシロップと……

チョコソースをかけて……

改めてフルスペック状態のかき氷を食べてみると……

ウッッッマーーーー!! これはめちゃウマい!! 氷は相変わらずふわっふわで口溶けがよく、さらにホイップのふわとろ感、クラッシュされたローストピスタチオ&カダイフのサクサク食感も特別感を醸成している。この食感が織りなすコントラスト……。かき氷として未だかつてない特別感&高級感がたっぷりと感じられる。マジで超ウマいんですけど……。

ピスタチオの香ばしさと濃厚なチョコシロップのハーモニーは、まさにドバイチョコそのもの。デフォルトの状態でも十分美味しいのだが、ソースをかけたことでピスタチオの風味、チョコのコクが一段と深まり、そのポテンシャルはピークに到達。中毒性抜群の逸品へと昇華されている。これはチョコ好きのみなさんには、ぜひ一度食べていただきたい……!

夏ココスの定番「純氷ふわふわかき氷 しろくま」も食べてみた

続いていただくのは、ココスの夏の風物詩とも言える「純氷ふわふわかき氷 しろくま」。やっぱりこれを食べないと、夏は語れないよね〜。

鹿児島県発祥の「しろくま」をココス流にアレンジしたこのメニュー、そのビジュアルは金銀財宝の山の如し。真っ白な氷の山に、みかん、キウイ、いちごといった色とりどりのフルーツが散りばめられ、サイドには北海道産あずきが鎮座している。

こちらも、まずはそのまま一口。シャリッ……

はぁ～……至福……。ミルクシロップの優しい甘さが身体中に染み渡っていく。ココスの氷は本当にクリアで雑味がないから、シロップの味がダイレクトに伝わってくるんだよな～。

フルーツと一緒に食べれば、そのフレッシュな酸味とミルクの甘みが重なり、口の中がたちまち南国気分に。さらに、北海道産あずきと一緒に食べると、和風のあんみつのような趣も加わる。ひと口ごとに表情が変わるのが、実に面白い。

別添えのミルクシロップをドバッとかけてみると……

これがもう、たまらなくウマい……! これだよ、これ! 濃厚なミルクシロップが氷の隙間に溶け込み、フルーツの酸味を引き立て、さらにリッチな味わいへと進化。ボリューム満点なのに、ふわふわの氷とさっぱりしたフルーツのおかげで、最後まで飽きることなく食べることができた。

かき氷を堪能し、しっかり涼が取れた……のだが、さすがに中盤以降は涼が取れすぎて、身体も少し冷えてきた。そんな矢先にドリンクバーで見つけたのが、期間限定の「梅昆布茶」である。

冷たくなった舌と胃袋に、温かくて塩気の効いた梅昆布茶がじわ〜っと染みる。“冷”と“温”のループ、たまらねぇ……。「スイカに塩」のごとく、かき氷の甘味に梅昆布茶の塩味が抜群に合うので、ぜひセットで楽しんでみてほしい。

ココスのかき氷は「ドバイチョコ」「しろくま」以外にも「ポップブルー」や「いちご」、「宇治金時」「マンゴー」などがラインナップ。食後にちょっとだけ食べたい派に嬉しい「ミニサイズ」も用意されている。

専門店に行かなくても、近所のココスでこれほどまでに本格的なかき氷が楽しめる。この夏、暑さに負けそうになったら迷わずココスへ駆け込んでほしい。驚きのふわふわ食感と、ドバイチョコのサクサク体験が、我々を待ち構えているから。