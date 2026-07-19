鎌倉駅東口から徒歩約3分。若宮大路と小町通りを結ぶ通り沿いにある「鎌倉浪花家（かまくらなにわや）」は、一匹ずつ丁寧に焼き上げる「一丁焼き」のたい焼きが味わえるお店です。

一丁焼きとは、一つの焼き型で一匹ずつ焼き上げる昔ながらの製法。大量生産が主流となった今では珍しく、一部では「天然もの」とも呼ばれています。

昔ながらの製法を守り続ける鎌倉浪花家。そのこだわりや魅力を取材してきました。

たい焼き発祥の歴史を受け継ぐ一軒

たい焼きが誕生したのは1909年（明治42年）。麻布十番の「浪花家総本店」の初代・神戸清次郎氏が、高級魚だった鯛をヒントに考案したのが始まりです。

鎌倉浪花家の店主は、童謡『およげ！たいやきくん』のモデルとしても知られる浪花家総本店3代目店主のもとで約10年間修業を積み、のれん分けとして2015年に鎌倉で開業しました。

もともと鎌倉が好きだったという店主。本家から受け継いだ味と技を大切に守りながら、一匹ずつ丁寧にたい焼きを焼き続けています。

活気があり、どこか懐かしい店内

人通りの多い通り沿いにあるお店は、いつも多くのお客さんで賑わっています。

入口からは店主がたい焼きを焼く様子を見ることができ、焼き上がりを待つ時間も楽しみのひとつ。

取材中も、その場で焼きたてを頬張る方や、常連さんがテイクアウトに訪れる姿、かき氷で涼を楽しむ方など、絶えずお客さんが訪れていました。

どこか懐かしく、温かい雰囲気が漂う空間です。

北海道産小豆を使った自家製あんこ

鎌倉浪花家のあんこは、北海道産小豆を約8時間かけて炊き上げ、手作業で丁寧に練り上げた自家製。

ほどよく塩味を効かせることで、小豆本来の甘みを引き立てた、飽きのこない味わいに仕上げています。

メニューは通年販売の「たい焼き」と「お汁粉」が中心。さらに、例年4月末頃から11月頃までは、自家製シロップを使ったかき氷も楽しめます。

本家の製法を受け継ぎながらも、焼き型やレシピには独自の工夫を加えているそう。時期によっては、季節限定のたい焼きが登場することもあるとか。

ゆであずきのみを購入することもできますよ。

夏限定の自家製かき氷も人気

夏季限定で登場するかき氷も人気メニュー。

シロップはすべて自家製で、果物や野菜を一から仕込みます。紫芋シロップは、なんと焼き芋から作っているのだそう。

取材時にはさまざまなフレーバーが並んでいましたが、今後は梅など、あらたなシロップメニューが加わる予定とのこと。

すべて手作りのため、シロップがなくなり次第終了となるメニューもあるそうです。

実食！焼きたてたい焼きとかき氷

この日は暑かったこともあり、人気の「紫芋ミルクとおいもミルク」（1,250円税込）とかき氷、そしてたい焼き（220円税込）をいただきました。

まずは、焼きたてのたい焼きから。

ひと口食べると、驚くのは皮の薄さと香ばしさ。パリッと焼き上げられた薄皮の中には、自家製あんこがたっぷり詰まっています。

一度に何匹も焼くたい焼きとはまったく異なる食感で、一丁焼きならではのおいしさを実感しました。

焼いている様子も見学させていただきましたが、生地は驚くほど薄く流し込み、その上にたっぷりのあんこをのせ、さらに生地を重ねて焼き上げていきます。

手際よく焼き上げる店主の姿はまさに職人技。思わず見入ってしまいました。

続いて運ばれてきたのが、紫芋ミルクとおいもミルクのかき氷。

添えられていたのは、なんとゴマ塩とカラメルソース。「甘いものとしょっぱいもので味を変えながら楽しんでください」と教えていただきました。

焼き芋から作られた紫芋シロップは、とろりと濃厚。氷の中には黄色いお芋のシロップ、一番下には再び紫芋シロップが入った三層仕立てになっています。

そのまま素材の味を楽しんだり、ゴマ塩やカラメルで味の変化を楽しんだりと、最後まで飽きることなく味わえました。

店内にはセルフサービスの麦茶も用意されているので、ゆっくり涼みながら過ごせるのもうれしいポイントです。

まとめ

一匹ずつ丁寧に焼き上げる一丁焼きのたい焼きは、薄皮の香ばしさと自家製あんこのおいしさを存分に楽しめる一品です。

たい焼きは1匹から電話予約も可能で、冷凍保存もできるため、お土産として購入するのもおすすめです。

鎌倉駅から徒歩約3分とアクセスも良好。気さくな店主が笑顔で迎えてくれる、思わず立ち寄りたくなる一軒です。

鎌倉散策の途中に立ち寄って、昔ながらの製法で焼き上げるたい焼きと、こだわりの自家製かき氷をぜひ味わってみてください。

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