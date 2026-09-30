セブン - イレブンは、新潟を代表するブルボンと亀田製菓が監修したコラボ商品4種を10月6日から新潟県・富山県・石川県・福井県の店舗で順次発売する。新潟県では、地域を盛り上げる取り組み「地元愛まつり」として期間限定で販売する。

地元愛まつり

「エブリバーガー」をイメージしたショコラオランジュ仕立て

「ブルボン監修ガブっとエブリバーガー ショコラオランジュ仕立て」(321.84円)は、ブルボンの定番商品「エブリバーガー」をコンセプトにした商品。

ふんわりとしたバンズ生地に、濃厚なチョコレートと口どけの良いクリームを組み合わせ、見た目の楽しさと食べ応えの両立を目指したという。

「きこりの切株」みたいなチョコデニッシュも

「ブルボン監修きこりの切株みたいなチョコデニッシュ」(235.44円)は、ブルボンの定番商品「きこりの切株」をコンセプトにした商品。

切り株の年輪をイメージしたデニッシュ生地に、外側をザクザク食感のチョコレートで仕上げている。食感の変化を楽しみながら食べ進められる仕立てだという。

「ハッピーターン」の甘じょっぱさをラスクで再現

「亀田製菓監修シュガーラスク ハッピーターン味」(213.84円)は、亀田製菓とのコラボ商品。

ハッピーパウダーの甘じょっぱい味わいを再現しつつ、こめ油などを活用。米菓ならではの香ばしい風味も感じられる、より「ハッピーターンらしさ」にこだわった仕立てにしたという。

「ハッピーターン味」のホイップメロンパンも

「亀田製菓監修ホイップメロンパン ハッピーターン味」(235.44円)は、「ハッピーターン」の味わいを再現したオリジナルパウダーを使用した商品。

オリジナルパウダーを上生地と中のクリームの両方に配合し、絶妙な塩味と甘みのバランスで最後まで飽きずに食べ進められる味わいに仕上げたという。