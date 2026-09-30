スターバックスは、9月30日(水)より『パンプキン スープチーノ』を発売しました。同日からは、長年親しまれてきた「石窯フィローネ」を刷新した『スターバックス バゲットサンド』4種類も登場。メディア向けの試飲会に参加し、ひと足先に実際に味わってきたので、その魅力を詳しくレポートします。

新作『パンプキン スープチーノ』はどんな味?

昨年、スターバックスで飲めるスープとして話題になった“スープチーノ”。スープチーノとは、“スープ”と“カプチーノ”を組み合わせた造語で、カプチーノのようにきめ細やかなフォームミルクでいれることで、なめらかさとふわふわとした軽やかな口当たりを楽しめる一杯です。そんな、期間限定で登場したスープチーノから今年誕生したのが『パンプキン スープチーノ』です。

『パンプキン スープチーノ』(Shortサイズ 持ち帰り491円、店内利用500円 / Tallサイズ 持ち帰り530円、店内利用540円)

『パンプキン スープチーノ』は、北海道産かぼちゃを使用し、玉ねぎとセロリのほのかな風味に、ブラックペッパーとナツメグのアクセントが重なる、奥行きのある味わいのスープ。隠し味として加えたメープルフレーバーが、かぼちゃ本来のやさしい甘みを引き立て、秋らしい温もりを感じる一杯に仕上げられています。

早速飲んでみると、きめ細やかなフォームのふわっと軽やかな口当たりで、かぼちゃとミルクのやさしい甘みが広がります。飲み進めていくと、玉ねぎやセロリの野菜の旨み、ブラックペッパーのスパイシーさが重なり、甘さがありながらも奥行きのある味わいに。温かく軽やかな飲み心地と豊かな風味は、忙しい毎日の合間にほっとひと息つける、心も体も温まる一杯でした。

そんな『パンプキン スープチーノ』は、小腹を満たしたいときはもちろん、朝食として、また遅い時間から始まる会食前のひとときにもおすすめです。

『パンプキン スープチーノ』のカロリーは?

『パンプキン スープチーノ』のカロリーは、Shortサイズで151kcal、Tallサイズで243kcalです。

『パンプキン スープチーノ』の価格は?

『パンプキン スープチーノ』の価格は、Shortサイズで、店内利用の場合500円、持ち帰りの場合491円。 Tallサイズで、店内利用の場合540円、持ち帰りの場合530円です。

『パンプキン スープチーノ』のオススメのカスタムは?

『パンプキン スープチーノ』のオススメのカスタムを聞いてみると、ソイミルクに変更(0円)することで、かぼちゃの甘さと相まってコクがより深くなるのだとか。まろやかさも増して、より小腹を満たしてくれるそうです。

『パンプキン スープチーノ』の販売期間は?

『パンプキン スープチーノ』の販売期間は、9月30日(水)からなくなり次第終了となります。

見た目とのギャップに驚き！もちっとした食感が魅力の『スターバックス バゲットサンド』

『スターバックス バゲットサンド』は、2008年から発売されてきた“石窯フィローネ”をリニューアルした新たなサンドイッチのこと。パンそのものの美味しさを追求し、水分率約85%の高加水生地を使用しているのが特徴です。

通常のバゲットでは難しいほど多くの水分を含ませて焼き上げることで、外は香ばしく、中はもちっとした食感を実現。さらに、噛むたびに広がる小麦本来の風味ややさしい甘みを感じられ、パンのおいしさが具材の味わいをより引き立てます。

実際に食べてみると、ひと口目から以前の石窯フィローネとは異なる食感に驚き！香ばしく焼き上げた外側は、風味豊かで歯切れが良くなった印象。内側はもちっと弾力があり、食感のコントラストを楽しめます。噛めば噛むほどに小麦の風味とやわらかな甘みが広がり、具材と共にしっかりとパンの味わいを感じられました。

ここからは、9月30日から発売になった4種類の『スターバックス バゲットサンド』を紹介します。

『ハーブソーセージ スターバックス バゲットサンド』

『ハーブソーセージ スターバックス バゲットサンド』(持ち帰り648円、店内利用660円)

主役となるのは、ジューシーなハーブソーセージ。刻んだ玉ねぎやきゅうり、レモンなどを酢や砂糖で漬け込んだオニオンレリッシュを組み合わせたことで、ソーセージの旨みを引き立てながら、後味に爽やかさをプラスします。ボリュームのあるソーセージは、肉の旨みがありつつもハーブの風味で重たくなりすぎないので、最後まで飽きずに食べ進められました。

『ハム＆ゴーダチーズ スターバックス バゲットサンド』

『ハム＆ゴーダチーズ スターバックス バゲットサンド』(持ち帰り530円、店内利用540円)

『ハム＆ゴーダチーズ スターバックス バゲットサンド』は、ハム×チーズの定番の組み合わせ。スモークしたショルダーハムのほどよい塩味に、ゴーダチーズのコクと豊かな風味が重なり、シンプルながらもしっかりと満足感を得られました。

『3種のきのこ＆ローストチキン スターバックス バゲットサンド』

『3種のきのこ＆ローストチキン スターバックス バゲットサンド』(持ち帰り628円、店内利用640円)

ここからは、季節によって変わる商品を2種類ご紹介。『3種のきのこ＆ローストチキン スターバックス バゲットサンド』は、ローストチキンと3種のきのこ（エリンギ、マッシュルーム、しめじ）、クリームソースをサンドしたボリューミーな一品です。旨みをしっかりと閉じ込めたローストチキンと、香り豊かな3種のきのこがゴロゴロと入っているので、食感もアクセントになり、食べ応えも抜群！まろやかでコクのあるクリームソースが全体をまとめ、秋らしい味わいを楽しめました。

『2種のチョコレート＆バター スターバックス バゲットサンド』

『2種のチョコレート＆バター スターバックス バゲットサンド』(持ち帰り510円、店内利用520円)

『2種のチョコレート＆バター スターバックス バゲットサンド』は、ミルクとビターの2種類のチョコレートとバターのギルティな組み合わせ。温めることでチョコレートとバターが溶け合い、芳醇なカカオの香りと甘じょっぱい罪深い味わい、じゅわりととろける口どけを堪能できます。

『2種のチョコレート＆バター スターバックス バゲットサンド』は、甘さはありつつもスイーツほど重たくなく、朝のコーヒータイムのお供や、ちょっと贅沢な気分を味わいたいときのご褒美にもぴったりです。

ほっとひと息つける“ご自愛スープ”の『パンプキン スープチーノ』、朝食や一人ランチにぴったりな『スターバックス バゲットサンド』は、9月30日より発売中。お近くの店舗で、ぜひ味わってみてくださいね。