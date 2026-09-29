「ランチパック」や「薄皮シリーズ」、「まるごとソーセージ」など、スーパーやコンビニでおなじみの商品を数多く手がける山崎製パン。全国規模で商品を展開しているだけに、どこでも同じパンが買えるイメージを持っている人も多いのではないだろうか。

実は、山崎製パンには地域限定で販売されているパンも。今回は、『ご当地パン大集合』(イカロス出版)から、大手製パン会社「山崎製パン」の"エリア限定"パンを紹介する。

地域の味として愛されるロールパン「山崎製パン」

日本を代表する製パンメーカー。全国規模の販売網をもつ中、エリアごとに好まれる味を長年にわたって追求しつつ、さまざまな試みを重ねてきた。その結果、いまや地域住民にとって愛着ある味わいとして根ざした商品も少なくない。「スペシャルサンド」や「ソフトフレッシュ」などもそのひとつ。大手企業が手がけるご当地パンのこれからにも注目したい。

【関東・関西・中国・四国限定販売】スペシャルサンド

ソフトなロールパンにミルククリームと甘酸っぱいあんずジャムをサンド。トッピングされたチェリー型のゼリーがアクセント。

【関西限定販売】ソフトフレッシュ

たっぷり詰まったマーガリンの塩気と、ふっくらとしたロールパンが好相性。シンプルながらどこか懐かしい味わいが楽しめる。

【関西限定販売】メロンクリームサンド

ロールパンにシャリッとした果肉入りメロンクリームをサンド。甘すぎず、さわやかな味わいが人気。冷蔵庫で冷やして食べても◎。

【中国・四国・九州限定販売】バナナクリームサンド

食べた瞬間、バナナの風味がふわっと広がるホッとする味わい。甘いバナナクリームと甘酸っぱいあんずジャムとの相性も抜群。

※本記事で紹介している内容は、書籍出版時点(2025年10月)の情報です。現在は商品内容や販売状況、店舗情報などが変更されている場合がございます。