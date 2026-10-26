フェラーリ「365GT/4BB」は、同社初のミッドシップ12気筒の市販車として1971年のトリノ・ショーでデビューし、1973年から1976年まで生産されました。ランボルギーニ「カウンタック」とライバル関係にあり、世界最速を競ったモデルです。さて、車名の「365GT/4BB」の意味とは?

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【答え】排気量、クルマのタイプ、カムシャフトの数、車体形状、エンジン形状

「365」は1気筒あたりの排気量です。これは「単室排気量」とも言えます。もっとも、365GT4BBのボア×ストロークは81.0×71.0(mm)なので、計算値は365.86ccとなり、小数点以下を四捨五入すると366ccになるのですが、キリのいい数字ということで365が選ばれたのでしょう。最高出力は380馬力、メーカー公表最高速は302km/hでした。

「GT」は「グラン・ツーリスモ」の略です。グラン・ツーリスモは余裕を持って長距離の旅行をできる性能のクルマのことです。

「4」はこのクルマに搭載されたエンジンのカムシャフトの数を表しています。180度V型12気筒エンジンを積んでいますので、左右それぞれのバンクに2本ずつ(つまりDOHC)が存在します。

「BB」は「Berlinetta」(ベルリネッタ)と「Boxer」(ボクサー)の頭文字です。

ベルリネッタは2シーターもしくは2+2のGTカーなど、車体形状を表します。Berlinettaの元々の意味は小型のベルリン馬車(Berlina)という意味です。

ボクサーは本来、水平対向エンジンに使われる愛称です。先にも書きましたが、このクルマが搭載するエンジンはボクサーではなく180度V12です。ボクサーエンジンは全ての気筒でクランクピンを共有しないもの、V型エンジンは向かい合う気筒でクランクピンを共有するものです。この違いの詳しい説明はまた別の機会にできればと思います。

余談ですが、「BB」は開発時、そのスタイリングの美しさから、フランス人女優のブリジット・バルドー(Brigitte Bardot)を示すものとも言われたそうです。彼女も愛称でBB(ベベ)と呼ばれました。BBの発音はフランス語で赤ちゃんを意味するbébéと同じ発音。つまり、ベイビーだったのです。

それでは、次回をお楽しみに!