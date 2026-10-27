フェラーリ「512BB」は、前回紹介した「365GT/4BB」の発展型として1976年のパリ・サロンで登場しました。車名の「512」という数字は、365GT/4BBの「365」とは違うルールで付けられています。その意味とは?

  • フェラーリ「512BB」

    フェラーリ「512BB」の車名の意味とは

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【答え】5リットルの12気筒エンジン

512BBの「512」とは、5リットルの12気筒エンジンを意味しています。

512BBが搭載する12気筒エンジンは、365GT/4BBのエンジンのボアを1.0mm、ストロークを7.0mm拡大し、82.0×78.0(mm)としました。これにより、単室排気量は約412ccとなります。排気量アップで低速トルクを向上させ、厳しくなる排ガス規制などをクリアすることなどが目的でした。最高出力は360馬力で、365GT/4BBより20馬力ダウンとなっていますが、メーカー発表の最高速は302km/hと変わっていません。

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従来の「1気筒あたりの排気量」を車名とするルールに従えば「412BB」となるはずですが、このときは「5リットル・12気筒」を示す「512」が採用されました。このタイミングでフェラーリの命名ルールが変更されたという説もありますが、後に、ほぼ同じ排気量の60度V型12気筒を積みながら、単室排気量から名付けられた「412」も登場しています。また、後年には800馬力・12気筒を意味する「812」が登場するなど、フェラーリの命名規則は時代やモデルのキャラクターによって使い分けられていることがうかがえます。

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筆者の推測ですが、「512」という命名は「5リットル・12気筒」を前面に押し出したいというマーケティング上の理由からつけられたのではないかと考えます。512BBが登場する前年の1975年には、ランボルギーニ・カウンタックのスペシャルモデルである「ウルフ・カウンタック」が登場(5リットルエンジンを積んでいるとされました)。ライバルの「5リットル」というインパクトに対抗するため、5リットルであることを強力にアピールしたかったのではないでしょうか。

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デビュー当時の512BBは吸気システムにウェーバー製トリプルチョーク・キャブレター(1つのキャブレターで3気筒を担当)を4連装していましたが、1981年にはボッシュ製機械式燃料噴射(Kジェトロニック)に変更され、車名も「512BBi」となりました(「i」はインジェクションの意味)。最高出力は340馬力にダウンし、最高速も280km/hに改められています。

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なお、「BB」の意味については、365GT/4BBの解説でお伝えした通り「Berlinetta Boxer」(ベルリネッタ・ボクサー)の略です。詳細は365GT/4BBの解答をご覧ください。

それでは、次回をお楽しみに!

諸星陽一

諸星陽一

モロホシヨウイチ

自動車雑誌の編集者を経て、23歳でフリーランスのジャーナリストに。20代後半からは富士フレッシュマンレースなどに7年間参戦。現在は自動車雑誌やインターネット媒体に執筆を中心に活動。つねにユーザーの立場での評論を心がけるとともに、根っからの機械いじり好きをいかしセルフメンテナンスの記事も得意とする。また早くから福祉士車両の取材を手がけ、数少ない専門家としても知られる。日本自動車ジャーナリスト協会(AJAJ)会員。BOSCH認定CDRアナリスト有資格者。

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